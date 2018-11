Sergio Barzetti cacciato da Elisa Isoardi a La prova del cuoco... il motivo (Di martedì 27 novembre 2018) C'era già tensione nello studio de La prova del cuoco tra bacchettate, rimproveri e sparizioni... la conduttrice Elisa Isoardi spesso mette i puntini sulle i e corregge gli chef, altre volte li interrompe e ora, facendo finta di nulla, ha sostituito Andrea Lo Cicero con Ivan Zacchi.Ad avallare la tesi secondo cui nel cooking show stiano succedendo troppe cose strane, ci pensa Sergio Barzetti, ex cuoco del programma di Rai 1 che ha vuotato il sacco attraverso un post di Instagram e chiarito le dinamiche e i motivi della presunta cacciata.



Barzetti, poco prima di essere ospite a Linea Verde da Federico Quaranta, ha tuonato: “Ciao Fede! Domani ci si incontrerà nuovamente per una diretta nella tua bella Linea Verde, alle 12.20 Rai Uno. Non manchi nessunooooo!! Visto che mi ha cacciato la Isoardi perché sono un po' ingestibile e discolo"

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sergio Barzetti