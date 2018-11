Senza lavoro non si governa

Lavoro nero nella ditta del padre di Di Maio : spuntano altri tre operai Senza contratto : Lo scandalo relativo al Lavoro in nero nell'azienda edile del padre del vicepremier Di Maio si allarga: Le Iene hanno raccolto altre tre testimonianze di operai che hanno raccontato di aver lavorato senza regolare contratto per la ditta Di Maio tra il 2008 e il 2009. Di Maio, intervistato da Filippo Roma, ha assicurato di aver parlato con il genitore, il quale gli avrebbe detto che in passato solo Pizzo avrebbe lavorato in nero, ma a quanto ...

Inchiesta de Le Iene : lavoro Senza contratto nell'azienda del padre di Di Maio : Ha fatto molto discutere il servizio mandato in onda durante l'ultima puntata de "Le Iene'': un ex operaio ha affermato di aver lavorato in nero per l'azienda del padre di Luigi Di Maio, quando quest'ultimo aveva 24-25 anni e non era ancora uno dei maggiori esponenti politici del nostro Paese. Queste dichiarazioni, indubbiamente, hanno fatto scalpore, non solo perché sono state rilasciate a 8-9 anni di distanza dall'epoca dei fatti, ma anche ...

La solidarietà Senza tempo di chi ha vissuto per il lavoro : I veneti sono in ginocchio solo quando pregano. Suona come il grido di battaglia del William Wallace di Braveheart o del sermone di Tony D'Amato in Ogni maledetta domenica. L'ha detta invece il ...

Napoli - licenziati si incatenano sul tetto dell'ex Auchan : 'Senza lavoro ci uccidiamo' : Si incatenano sulla struttura dell'Auchan in via Argine, perché licenziati. Attualmente la struttura ospita il supermercato 365. Enzo e Nicola, i due dipendenti di una ditta di pulizie, che hanno ...

Costanza Caracciolo ed il suo ‘capolavoro’ - le prime parole dell’ex Velina alla figlia Stella : “Senza tuo padre non avrei avuto la stessa forza” : Costanza Caracciolo e le prime dolci parole per la figlia Stella, l’ex Velina felice ed orgogliosa di aver messo su famiglia con Bobo Vieri Costanza Caracciolo è diventata madre di Stella Vieri il 18 novembre ed ha annunciato a tutti la sua gioia sui social. Seguendo l’esempio del neo papà Bobo (vedi qui il post dell’ex calciatore), l’ex Velina ha descritto ai suoi follower le emozioni provate negli ultimi giorni e ...

Rifiuti : Conte-Di Maio-Salvini - al lavoro per una soluzione condivisa e Senza polemiche : "Il governo lavora a una soluzione condivisa e senza polemiche. L’obiettivo è sempre la tutela della salute e del territorio". Lo dicono in una nota congiunta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini a ridosso della firma a Caserta di un protocollo che coinvolgerà più ministeri, oltre a enti locali e forze dell'ordine, nel contrasto ai roghi ...

Senza lavoro minaccia di darsi fuoco : ANSA, - BRINDISI, 14 NOV - Un uomo di 41 anni, padre di tre figli, è entrato all'interno del palazzo del Comune di Brindisi e ha minacciato di darsi fuoco chiedendo un lavoro. Aveva con sé una tanica ...

Raggi : al lavoro Senza sosta per ricostruire rete stradale : Roma – “La manutenzione straordinaria della rete stradale della grande viabilita’ prosegue senza sosta. Sono state individuate diverse strade che per prime, visto il grado di ammaloramento, saranno interessate dai lavori. Tra queste si sta procedendo su via Ostiense, nel tratto compreso tra piazzale Ostiense e l’intersezione con via Giulio Rocco. Questa strada, di fondamentale valenza strategica per la viabilita’ ...

Glovo compra Foodora - 2mila riders Senza lavoro - : Foodora ha deciso di lasciare il mercato italiano, verrà acquistata da un'altra società di food delivery, Glovo. Duemila ciclofattorini rischiano di rimanere senza un posto di lavoro perché la ...

Senza controlli efficaci il reddito di cittadinanza favorirà il lavoro nero : La misura promossa dal Movimento 5 Stelle deve essere accompagnata da robuste ispezioni. Altrimenti si rischia l'effetto dumping sui contratti regolari Né reddito né cittadinanza: ecco come (non) funzionerà il bonus a Reggio Calabria"

Ad Alessandria quasi un giovane su due è Senza lavoro - ma con la fantasia si risolverà tutto : Ovviamente la candidatura fu osteggiata, così come lo sarebbe poi stata quella di Paolo Savona a capo del ministero dell'economia; ma al di là della tecnica economica, alcune considerazioni del ...

La Rinascente Genova chiude dopo 60 anni - in 41 restano Senza lavoro : dopo quasi 60 anni cala il sipario sul grande magazzino de La Rinascente di Genova che stasera chiuderà definitivamente il punto vendita di Piccapietra. La chiusura è stata decisa dal management ...

Maltempo Roma - Raggi : “Al lavoro Senza sosta per limitare i disagi” : “Si lavora senza sosta per limitare i disagi ai cittadini dopo la tempesta di vento che ha colpito Roma e il Lazio. Dall’inizio dell’emergenza Maltempo 180 uomini del Servizio Giardini sono al lavoro in tutta la citta’ per rimuovere alberi e rami caduti. E anche oggi, dalle 5.30 di mattina, sono tutti all’opera”. Cosi’ su Fb il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Da ieri le squadre sono state ...

Disoccupazione risale - +10 - 1% : crollano contratti stabili. Più giovani Senza lavoro : Brutte notizie sul fronte lavoro nel mese di settembre 2018. Il tasso di Disoccupazione in questo mese risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1 per cento. Lo rivelano i dati Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Secondo i dati dell’Istituto di statistica tornano a salire le persone che cercano un lavoro, crollano i contratti stabili e i giovani non se la passano tanto bene: il tasso di Disoccupazione giovanile risale infatti ...