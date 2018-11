Selfie esplosivo Wanda Nara-Diletta Leotta (Di martedì 27 novembre 2018) Lo diceva anche lo Stefano Accorsi degli esordi: “Du gust is megl’ che uan!”. Se poi ai gusti del gelato si sostituiscono due bionde esplosive, facile immaginarsi l’effetto dirompente sui fan e il web in generale. Perché se a postare un Selfie fatto insieme sono le due pin up più sensuali della tv attuale, vale a dire Diletta Leotta e Wanda Nara (in Icardi), follower esplodono dall’emozione. Quasi quanto il loro décolleté. Ovviamente in primo piano nella foto.



L’occasione dell’incontro è stata la presenza in qualità di ospiti a Tiki Taka, talk show calcistico condotto da Pierluigi Pardo. Che ha fatto il colpaccio invitando in un colpo solo le due super-bionde



Inevitabili e scontati i commenti medi, quasi tutti da censura. Anche se la maggioranza pare preferire comunque la Leotta. Come dire: Italia-Argentina: 1 a 0.









