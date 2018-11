: Seduta positiva alla Borsa di New York - TelevideoRai101 : Seduta positiva alla Borsa di New York - Vittoriaa_mv : Unica cosa positiva di oggi: Seduta con la fisioterapista che amo - gaffinosim : RT @InvestimentiBNP: #Mercati: dopo la seduta positiva del #FTSEMIB, si può ancora sperare nel rally di #Natale? Ne parliamo tra poco a #B… -

Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,44% a 24.748,90 punti. Indice Nasdaq quasi invariato (+0,01%), mentre lo S&P mette a segno un progresso dello 0,33%. Sul fronte dei cambi euro scambiato a a 1,1296 dollari subito dopo la chiusura di Wall Street, in calo dello 0,27% rispetto al valore della vigilia.(Di martedì 27 novembre 2018)