Sea Of Thieves | annunciata la prossima espansione Shrouded Spoils

THIEF OF THIEVES SeaSON ONE GRATIS con XBOX GAME PASS : A grande sorpresa Microsoft in occasione dell’X018, ha rilasciato GRATUITAMENTE la prima stagione di THIEF of THIEVES per i possessori di un abbonamento XBOX GAME PASS, uno stealth GAME tratto dalla serie a fumetti di Robert Kirkman. THIEF of THIEVES disponibile da oggi con la prima stagione Se siete abbonati al servizio XBOX GAME PASS, potete scaricare il primo episodio di THIEF of THIEVES su XBOX One senza costi aggiuntivi. ...

Sea of Thieves : in arrivo una modalità PvP chiamata "The Arena" : In occasione dell'anno nuovo Sea of ​​Thieves si prepara ad aoccgliere una nuova modalità PvP chiamata The Arena, riporta Eurogamer.Come possiamo vedere l'annuncio è giunto in occasione dell' X018, dove Microsoft ha dichiarato che a inizio 2019 Sea of Thieves riceverà un nuovo aggiornamento gratuito che introdurrà la tanto attesa modalità PvP.Per il momento non abbiamo dettagli in merito, se non un trailer che ci mostra ...

Sea of Thieves : Rare condivide i primi dettagli sulla prossima grande espansione Shrouded Spoils : Dopo la campagna Forsaken Shores di Sea of ​​Thieves, ecco che Rare ha condiviso i primi dettagli su Shrouded Spoils - la prossima grande espansione di contenuti per la sua avventura piratesca multiplayer, che arriverà a novembre.Come riporta Eurogamer.net, parlando nell'ultimo video degli sviluppatori di Sea of ​​Thieves, il produttore esecutivo Joe Neate ha descritto Shrouded Spoils come una raccolta di contenuti e ...

Sea of Thieves : è arrivata l'espansione Forsaken Shores - vediamo il trailer di lancio : Rare ha lanciato oggi la terza espansione di Sea of Thieves, stiamo parlando di Forsaken Shores naturalmente.Come riporta VG247, l'espansione è giunta con un ritardo di qualche giorno rispetto alla programmazione originaria, ma quanto meno la terza espansione del gioco è stata lanciata e possiamo dunque celebrare il lancio tutti insieme con questo nuovo interessante trailer:Un bug che rendeva instabile il gioco ha fatto ritardare il lancio di ...

Sea of Thieves si amplia oggi 27 settembre col DLC Forsaken Shores - i dettagli : oggi 27 settembre è disponibile il terzo DLC gratuito di Sea of Thieves, chiamato Forsaken Shores. Il titolo piratesco di Rare si amplia quindi per la terza volta: dopo aver affrontato il megalodonte e le navi scheletro, ora i giocatori dovranno vedersela con terremoti, geyser e vulcani in eruzione. C'è stata una manutenzione ai server, ma questa ormai è finita: chi è interessato può quindi cominciare a giocare con questo DLC. Non costa ...