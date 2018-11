Se la May fallisce in Parlamento l’unica cosa cui badare è l’articolo 50

BREXIT - FALLISCE VERTICE UE : SCENARIO NO DEAL/ Ultime notizie - May non colma distanza Uk-Europa : BREXIT, annullato VERTICE di novembre: SCENARIO no DEAL. Ultime notizie Gran Bretagna, il primo ministro Theresa May: "accordo Ue rispetti referendum"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:35:00 GMT)

Corbyn chiede il voto se May fallisce su Brexit. 'Se non è in grado - lasci spazio a chi può' : Il leader laburista infiamma il Congresso di Liverpool, si oppone al no deal e chiede 'una Brexit che protegga il lavoro e l'economia'