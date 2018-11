Se La Casa di Carta ha conquistato anche Stephen King | è ora di abbandonare lo snobismo e

La Casa di Carta vince un International Emmy e fa la storia promettendo una terza stagione “ancora più forte” : Decisamente si aspettavano la vittoria. E l'hanno ottenuta, come da pronostico: La Casa di Carta vince un International Emmy, la statuetta assegnata ai migliori programmi televisivi prodotti al di fuori dei confini degli Stati Uniti, come Miglior Serie Drammatica dell'anno e fa la storia come prima serie spagnola ad ottenere la vittoria in questa categoria. Il clamoroso riscontro internazionale della saga dei rapinatori della Zecca di Stato ...

La Casa di carta - scoppia l’amore tra Jaime Lorente e Maria Pedraza : l’annuncio social : Quando lavorare insieme fa scattare il colpo di fulmine: ne sanno qualcosa i due attori spagnoli Maria Pedraza e Jaime Lorente, che si sono innamorati girando La casa di carta (e lavorano insieme anche sul set di Élite, un altro prodotto di Netflix). Le voci di un loro possibile avvicinamento romantico giravano ormai da qualche mese ma l’ufficialità è arrivata solo giovedì 15 novembre, quando Jaime ha condiviso su Instagram un post che non ...

Svelati i quattro nuovi membri del cast La Casa di Carta 3 - foto delle new entry della nuova stagione : Col teaser che annuncia l'avvio delle riprese, Netflix ha svelato i volti dei nuovi membri del cast de La Casa di Carta 3, la nuova stagione che sarà rilasciata sulla piattaforma solo nella primavera del 2019. Il set della serie cult di Netflix, prodotta da Atresmedia e Vancouver Media in collaborazione col colosso dello streaming, ha riaperto i battenti: il primo ciak è stato battuto da qualche giorno, con il cast al gran completo (eccetto ...

La Casa di carta 3 - gli attori si ritrovano sul set tra abbracci e risate : in sottofondo le note di “Bella ciao” : Le riprese per l’attesa terza stagione de La casa de papel (La casa di carta, ndr) sono iniziate. Le nuove puntate della serie targata Netflix le vedremo nel 2019 ma nel video promozionale lanciato dalla casa di produzione (e distribuzione) ci sono già i nuovi personaggi accanto all’ideatore Alex Pina e al regista Jesús Colmenar. Naturalmente, ci sono i “vecchi” protagonisti: a partire da Ursula Corbero (Tokyo), Álvaro ...

