Se i supereroi diventassero vecchi

(Di martedì 27 novembre 2018) Flash Spiderman Jocker Deadpool Batman Catwoman Superwoman Thor Harley Quinn Ariel Idei fumetti, nel nostro immaginario, sono cristallizzati in un presente fuori dal tempo che li rende sempre uguali a se stessi.Nelle grafiche dell'illustratore russo Lesya Guseva vengono invece immaginati in scene di vita quotidiana in un futuro di anzianità e acciacchi. Un repertorio da reparto geriatrico buffo e divertente, lontano dalle rappresentazioni superomistiche che li contraddistinguono.Per apprezzare alcuni lavori di Guseva potete dare un'occhiata alla nostra gallery qui in alto, oppure seguire il suo profilo Instagram.