Scuola | Anief | introduzione norme su assenteismo inutile e illegittima

Pensioni - Anief : per la Scuola è vitale poter lasciare a 62 anni : Ancora l'Anief al centro della lotta per il diritto degli insegnanti, questa volta in riferimento al tema Pensioni. Per quanto riguarda la quota 100, l’Inps non molla la presa ma secondo il presidente dell' Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, Marcello Pacifico, è necessario per la scuola uno svecchiamento del corpo docente che risulta essere il più vecchio del mondo, dunque a rischio burnout. I conti pubblici, secondo Pacifico, ...

Concorso Scuola infanzia e primaria - Anief : 'Limiti incomprensibili - faremo ricorsi' : Il Concorso per docenti di scuola dell infanzia e primaria tagliati fuori miriadi di candidati che hanno diritto a partecipare . Lo sottolinea l Anief preannunciando ricorsi alla giustizia ...

Manovra : Pacifico (Anief) - necessari emendamenti per personale Scuola : Roma, 8 nov. (Labitalia) - "Nuovo governo, nuova legge di stabilità. Anief sta presentando, in qui[...]

Entro fine mese il voto della Camera - Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola : La Legge di Stabilità 2019 è alla resa dei conti. Dopo la bollinatura della Ragioneria di Stato , il testo è stato trasmesso alle Camere e il disegno di legge di Bilancio è stato anche assegnato alla ...

Manovra - Anief : "Necessari emendamenti per personale Scuola" : Roma, 8 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Nuovo governo, nuova legge di stabilità. Anief sta presentando, in quinta commissione Bilancio, degli emendamenti per il personale della scuola". A dirlo, in un'intervista a Labitalia, Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. "In particolare - afferma - ci

Manovra - Anief : "Necessari emendamenti per personale Scuola" : "L'Anief - sottolinea il presidente nazionale, Marcello Pacifico - sta dunque presentando degli emendamenti che la politica ha sempre solo discusso. I soldi ci sono: basta andare a lottare contro gli ...

Scuola - diplomati magistrale e concorso infanzia e primaria ultime notizie : Anief ‘E’ illegittimo’ : In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il sindacato Anief torna a contestare la legittimità del concorso Scuola infanzia e primaria: in particolare l’ufficio legale del sindacato ritiene illegittima la selezione per ‘l’eventuale esclusione dei diplomati magistrale che hanno prestato il servizio tra il 1999-2009, i laureati di scienze della formazione primaria i cui anni di tirocinio non sono riconosciuti come servizio, ...