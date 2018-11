Scontro Russia-Ucraina nel Mar Nero | Ue valuta nuove sanzioni a Mosca

Tensione Russia-Ucraina - le immagini dello Scontro navale nel Mar Nero - : Le immagini mostrano l'episodio al centro delle tensioni fra Mosca e Kiev. Un rimorchiatore ucraino ha cercato di attraversare lo stretto di Kerch, ma secondo i russi non aveva l'autorizzazione ed è ...

Scontro tra Russia Ucraina : dopo la crisi navale riaperto lo stretto di Kerch : La Russia ha riaperto lo stretto di Kerch che collega il Mar Nero e il Mar d'Azov. Un gesto, questo, che dovrebbe abbassare la tensione dopo l'escalation innescata dal sequestro delle tre navi ucraine, avvenuto domenica 25 novembre. "Lo stretto è stato riaperto stamane", ha detto Alexei Volkov, amministratore delegato della società Porti Marittimi Crimei.La Russia aveva deciso di chiudere lo stretto di Kerch dopo aver accusato la ...

Venti di guerra tra Russia e Ucraina : Scontro tra navi in Crimea - Kiev chiede legge marziale : Unità navali russe hanno aperto il fuoco contro una piccola flotta Ucraina che tentava di attraversare lo stretto di Kerch, fra Mar Nero e Mar d'Azov, per dirigersi in Crimea.Continua a leggere

Russia-Ucraina - Scontro in mare tra navi : sale tensione. Il Parlamento voterà se introdurre legge marziale. Proteste a Kiev : Un ‘viaggio’ che secondo i russi non era stato autorizzato e riesplode la tensione tra Mosca e Kiev, con battaglia in mare, servizi segreti in azione e caccia che si levano in volo. Nella giornata di domenica alcuni vascelli della Marina russa e ucraina si sono scontrati a causa del tentativo, da parte di questi ultimi, di forzare il passaggio nello Stretto di Kerch, il tratto di mare che separa la penisola della Crimea dalla Russia ...

Trump-Russia - parla G. Chiesa : "Sarà guerra e l'Europa terreno di Scontro" - : Perché proprio Trump si appresta a prendere una decisione così drastica nonostante la volontà più volte manifestata di un proficuo dialogo con Putin? " La politica di Trump è molto contraddittoria e ...

Scisma degli ortodossi in Ucraina - ira del Patriarcato di Mosca. Sullo sfondo lo Scontro Usa-Russia : Il portavoce della Chiesa ortodossa russa, Legoyda, ha invece sintetizzato: 'è un passo catastrofico per l'intero mondo ortodosso', sottolineando come sia stata ormai oltrepassata la 'linea rossa'. ...

Scontro Russia-Ucraina. E la Chiesa ortodossa prepara lo scisma epocale : La furia di Mosca è dovuta al fatto che la perdita di Kiev azzopperebbe il sogno neoimperialista di Vladimir Putin, che vorrebbe la Russia come guida del mondo ortodosso e il suo governo come la ...

È Scontro Russia-Ucraina. E la Chiesa ortodossa prepara lo scisma epocale : Che si fosse arrivati alle strette lo si era capito già il mese scorso, quando la Chiesa russa ha eliminato qualunque riferimento al patriarca ecumenico Bartolomeo I - la guida spirituale della fede ortodossa - dalle proprie preghiere. Ora Mosca minaccia di rompere completamente con la Chiesa madre di Costantinopoli, provocando potenzialmente il più grande scisma del mondo cristiano dal 1054, quando occidente e oriente si separarono. Il motivo è ...

Russia : Scontro pullman-minibus - 13 morti e 5 feriti

