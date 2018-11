Sclerosi multipla | commento allo studio canadese sulla CCSVI di Zamboni

Adele Ravagnani/ L'ex campionessa di judo : 'La mia Sclerosi multipla...' - Le Ragazze - - IlSussidiario.net : Adele Ravagnani è una delle protagoniste della nuova puntata de 'Le Ragazze', il nuovo format condotto da Gloria Guida su Rai3

Linfociti T mirati contro il virus di Epstein-Barr nel trattamento delle forme progressive di Sclerosi multipla : Un gruppo di ricercatori australiani ha eseguito una valutazione pilota dell’efficacia della somministrazione di Linfociti T mirati contro il virus di Epstein-Barr in persone con forme progressive di sclerosi multipla. La terapia è stata ben tollerata e si sono osservati miglioramenti clinici. Da tempo al virus di Epstein-Barr è stato attribuito un ruolo nei meccanismi di sviluppo della sclerosi multipla e, in particolare, si ipotizza che ...

Sclerosi multipla : a Napoli il Policlinico Federico II premiato per la qualità della sua offerta : La Sclerosi multipla colpisce oltre 1 milione di persone in tutto il mondo, di cui 450.000 nella sola Europa. Si tratta del disturbo neurologico cronico più diffuso tra i giovani adulti. Si sviluppa ...

Sclerosi multipla e parkinson - la Neuromed vicina ai suoi pazienti : Un paziente su 4 ha meno di 50 anni e il 10% ha meno di 40 anni, questo soprattutto perché oggi la scienza è in grado di porre una diagnosi ai primi sintomi, quando la malattia è ancora in fase molto ...

Sclerosi multipla : positivi risultati dal trattamento endovascolare della CCSVI : E’ stato pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Biomedical Imaging and Bioengineering uno studio intitolato “Catheter based treatment of the chronic cerebrospinal insufficiency in patients with multiple Sclerosis, a single center experience” (trattamento basato sul catetere dell’insufficienza cronica cerebrospinale in pazienti con Sclerosi multipla, esperienza di un singolo centro). Secondo alcuni ricercatori messicani, la ...

La storia di Alessandro : dalla Sclerosi multipla al sogno delle Olimpiadi 2020 : Un obiettivo è un sogno con una data: e la data di Alessandro Cresti, 28 anni, di Sinalunga (Siena) è il 2020, anno elle paraOlimpiadi in Giappone. Il ragazzo potrebbe infatti essere convocato come ciclista a questa manifestazione mondiale, una rivincita dopo che per anni ha lottato contro la sclerosi multipla da cui e’ stato colpito all’età di 25 anni. Un dramma per lui che aveva idee e programmi diversi per la sua ...

Ivan Cottini - il ballerino che combatte la Sclerosi multipla con la danza : Forte, coraggioso e con una passione per la danza che va oltre la malattia: Ivan Cottini è il ballerino che sfida la sclerosi multipla ballando. Originario di Urbania, piccolo comune nelle Marche, oggi ha 34 anni, ma ne aveva solamente 27 quando gli fu diagnosticata la terribile malattia. All’epoca faceva il modello e la sua carriera era in ascesa, poi una mattina si è svegliato con un disturbo all’occhio sinistro e da allora la sua ...

Sclerosi multipla - Ivan Cottini papà ballerino malato : «Un calendario con mia figlia Viola» : Una fiaba lunga dodici mesi raccontata in altrettante foto da calendario a quattr'occhi con la sua piccolina di due anni e mezzo. Perché Ioro due, Ivan e Viola, insieme sono più...

L'ultima danza di Ivan - papà ballerino con la Sclerosi multipla : «Un calendario regalo per mia figlia Viola» : Così il modello e ballerino Ivan Cottini , 34 anni, di Urbania, nelle Marche,, meglio noto come il primo malato al mondo della più aggressiva forma di sclerosi multipla ha realizzato due sogni in un ...

Ivan Cottini - papà ballerino malato di Sclerosi multipla : «Un calendario con mia figlia Viola» : Una fiaba lunga dodici mesi raccontata in altrettante foto da calendario a quattr'occhi con la sua piccolina di due anni e mezzo. Perché Ioro due, Ivan e Viola, insieme sono più...

Sclerosi multipla - con la terapia in 8 giorni il paziente ‘dimentica’ la malattia : Nel corso degli anni la terapia per la cura della Sclerosi multipla è notevolmente cambiata grazie all’introduzione di nuovi farmaci: la gestione del trattamento oggi si adatta allo stile di vita del paziente e “permette di avere un ottimo controllo della malattia, di curare il paziente in maniera limitata nel tempo ma con effetti di azione che possono durare a lungo, addirittura anni dopo la somministrazione del trattamento”. ...

Presentati i risultati di una ricerca sull’efficacia del trapianto di cellule staminali nella Sclerosi multipla : Al Congresso dell’ECTRIMS sono stati Presentati i risultati di uno studio che ha valutato l’efficacia del trapianto di cellule staminali in casi di sclerosi multipla con un livello particolarmente elevato di attività della malattia. Le evidenze raccolte confermano l’efficacia della procedura. Al Congresso dell’ECTRIMS (European Committee for the Treatment and Research in Multiple sclerosis, in italiano: Comitato Europeo per il Trattamento e la ...