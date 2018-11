Sci alpino – Oggi la pria prova della discesa femminile a Lake Louise | sei azzurre in

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2018 : un’Italia femminile falcidiata nella velocità. Nicol Delago la giovane più attesa : Dopo l’esordio con gli uomini, la velocità diventa protagonista anche nel fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Lake Louise le donne-jet aprono la loro stagione con un ricchissimo programma, viso che sono in calendario due discese libere ed un superG. In Canada si presenterà un’Italia falcidiata dagli infortuni. La fortuna ha veramente voltato le spalle alla squadra azzurra, ridotta veramente al minimo nel ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia in Coppa del Mondo a Beaver Creek - ricordando i successi di Innerhofer - Blardone - Rocca e Ghedina : Nel prossimo fine settimana la Coppa del Mondo di sci alpino, per quanto riguarda gli uomini, sarà di scena a Beaver Creek, nel Colorado, per un fine settimana ricco di appuntamenti sulla pista denominata Birds of Prey. Questa località, situata nel comprensorio della più celebre Vail, è divenuta tappa stabile del calendario della Coppa del Mondo a metà anni ’90 ed ormai è appuntamento imprescindibile del Circo Bianco. A Beaver Creek ...

Sci alpino - Elena Fanchini si opera mercoledì 28 novembre. Stagione finita per l’azzurra : Elena Fanchini, rientrata in Italia dopo la brutta caduta in cui era incappata durante un allenamento di superG a Copper Mountain lo scorso martedì 20 novembre, è stata sottoposta dal Dott. Giacomo Stefani ad una serie di accertamenti presso la clinica “Città di Brescia” in stretta collaborazione con lo staff medico della Fisi. L’esito, purtroppo, ha confermato la gravità della situazione: frattura del piatto tibiale laterale ...

Sci alpino - Elena Fanchini visitata oggi a Brescia : l’azzurra verrà operata mercoledì 28 novembre : Completati gli accertamenti clinici di Elena Fanchini a Brescia, verrà operata mercoledì 28 novembre Elena Fanchini, caduta martedì scorso a Copper Mountain nel corso di un allenamento in supergigante e rientrata ieri in Italia, è stata sottoposta presso la clinica “Città di Brescia” dal dottor Giacomo Stefani in stretta collaborazione con la Commissione Medica FISI ad una serie di accertamenti clinici. Gli esami hanno ...

Sci alpino - aggiornate le entry list di Coppa del Mondo : tre azzurre nel gruppo di gigante : Brignone, Bassino e Curtoni nel primo gruppo di gigante, con Irene c’è anche Chiara Costazza in quello di slalom aggiornate la start list di Coppa del Mondo dopo le gare disputate a Killington. Tre italiane nel primo gruppo di gigante, una sola (teoricamente) in quello di slalom, ma con Denise Feierabend ritirata e Melanie Meillard infortunata, in realtà Chiara Costazza (ufficialmente sedicesima in graduatoria) rientra con Irene ...

Sci alpino - aggiornate le start list maschili di World Cup : Innerhofer il solo italiano nel gruppo di SuperG : start list aggiornate dopo Lake Louise, tre azzurri nel primo gruppo di discesa, solo Innerhofer in quello di SuperG Dopo le due gare di velocità disputate nel weekend a Lake Louise, in Canada, sono state aggiornate le World Cup start list maschili. Tre gli italiani nel primo gruppo di discesa libera, con Dominik Paris quarto, Christof Innerhofer decimo e Peter Fill dodicesimo, uno solo (Innerhofer) in quello di SuperG, con Paris, ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Il pettorale rosso è un segno importante - voglio tenerlo fino alla fine della stagione” : Federica Brignone, dopo la vittoria di ieri nello slalom gigante femminile della tappa della Coppa del Mondo disputata a Killington, nel Vermont (USA), ha indossato il pettorale rosso in quanto è in testa alla classifica di specialità. L’azzurra, prima di trasferirsi in Canada per il prossimo fine settimana, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. L’italiana dà il merito del successo anche al lavoro fatto sulla velocità: ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Federica Brignone con l’obiettivo sfera di cristallo - uomini-jet belli solo a metà : Nel 2008 Denise Karbon è stata l’ultima azzurra a vincere la Coppa del Mondo di gigante. Dieci anni dopo Federica Brignone è in testa proprio a questa classifica di specialità, dopo due gare in cui ha dimostrato di essere attualmente la gigantista più forte al Mondo. Una vittoria eccezionale per Brignone in quel di Killington, dove ha demolito le avversarie in una seconda manche strepitosa ed il successo poteva anche essere più netto se ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise femminile 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018 saluta la costa orientale degli Stati Uniti, più precisamente Killington nel Vermont e sbarca in Canada, a Lake Louise per un fine settimana ricco di appuntamenti. Le atlete, infatti, saranno impegnate in tre prove: due discese libere e un supergigante. Vedremo, dunque, all’opera le regine della velocità in una tre-giorni quanto mai interessante e da non perdere. Dopo le prime gare di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Beaver Creek 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sarà un lungo e pieno fine settimana per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia già da venerdì con un superG e poi ancora spazio alla velocità nella giornata di sabato con la seconda discesa della stagione. Domenica si conclude la tre giorni americana con il primo gigante dell’anno, dopo che quello all’esordio a Soelden è stato cancellato. Di seguito il programma completo del fine settimana di Beaver Creek con gli ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : le pagelle. Shiffrin regina in casa - Jansrud comincia bene - steccano gli uomini-jet azzurri : Le pagelle dello slalom femminile di Killington e del superG di Lake Louise, che ha visto le vittorie di Mikaela Shiffrin e Kjetil Jansrud. Mikaela Shiffrin 8: ad una sola vittoria dal record di Marlies Schild. Successo numero 45 in carriera, 34esimo tra i rapid gates, dove si conferma la regina incontrastata. Cala il tris a Killington, dopo i trionfi delle ultime due stagioni. Un pronto riscatto dopo il mancato podio di ieri e 100 punti che le ...

Sci alpino - Jansrud imprendibile nel SuperG di Lake Louise : deludono gli azzurri : Kjetil Jansrud è ancora il re del SuperG, seconda vittoria consecutiva a Lake Louise. Attardati gli azzurri Kjetil Jansrud si mette a sedere sulla poltrona del leader del SuperG di Lake Louise per il secondo anno consecutivo e per la terza volta nella sua storia. Il plurivincitore della Coppa del mondo si conferma il più forte nella specialità e torna ad imporre la sua legge nella prima gara di stagione con il tempo di 1’33″52, ...

Sci alpino - SuperG Lake Louise 2018 : Kjetil Jansrud vince la sfida con Kriechmayr. Azzurri lontanissimi dal podio : Kjetil Jansrud e vincent Kriechmayr erano i due grandi favoriti della vigilia ed il SuperG di Lake Louise ha confermato i pronostici iniziali. A vincere è stato il norvegese, che ha preceduto di 14 centesimi il rivale austriaco. Per Jansrud si tratta della ventiduesima vittoria della carriera, la numero dodici in questa specialità. Una gara praticamente alla pari tra i due, con il norvegese che ha fatto la differenza solamente nel tratto ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin vince anche a Killington : l’americana si prende lo slalom femminile : Vittoria numero 45 in carriera per Mikaela Shiffrin davanti alla Vlhova, Irene Curtoni chiude all’undicesimo posto Dopo la vittoria a Levi Mikaela Shiffrin si conferma padrona dello slalom conquistando a Killington, la vittoria numero 34 nella specialità e la 45 della carriera. E ciò nonostante la bella seconda manche di Petra Vlhova, risalita in seconda posizione a 57 centesimi dall’americana. Terzo posto per la campionessa ...