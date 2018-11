Schiaffo della Russia a Macron e Merkel | Non ci servono mediatori

ilgiornale

(Di martedì 27 novembre 2018) Lamette subito un freno ai sogni di golaria di Emmanuele Angelache volevano fare dafrae Ucraina. Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, in conferenza stampa a Parigi, proprio durante la visita ufficiale in Francia, ha messo in chiaro che Mosca non ha "alcun bisogno di intermediari" nella vicenda del sequestro delle tre navi militari ucraine."Penso che questa situazione sia di carattere puramente pratico", ha spiegato il verticediplomazia russa durante la conferenza nella capitale francese. "Se la parte ucraina, come pure i suoi partner in Europa, sono interessati a che tali incidenti non si ripetano più, è necessario in primo luogo inviare un segnale chiaro a Kiev e non a noi, in modo che tali provocazioni non siano già consentite".Si spengono così sul nascere i desideri dell"asse franco-tedesco di ergersi a mediatore fra Kiev e Mosca, ...