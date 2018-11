SBK 2019 | Bautista | ' La Ducati V4 | come una 250 ma con più cavalli'

SBK 2019. A Jerez Rea davanti - ma Bautista sorprende con la Ducati : Il debuttante in SBK , con la Yamaha R1, , Sandro Cortese, campione del mondo Supersport 2018, chiude la classifica a 2.3 secondi da Rea. Domani si continua. Test Jerez " giorno 1 " tempi Superbike 1.

SBK 2019. A Jerez la seconda sessione di test : Pensando al debutto di Bautista viene facile ritornare con la memoria al suo connazionale Carlos Checa, primo e unico spagnolo Campione del Mondo SBK nel 2011 con la Ducati portata in pista dal team ...

SBK 2019. Dall'Igna : "Con la Panigale V4 abbiamo cambiato la filosofia Ducati" : Gigi Dall'Igna , Direttore Generale Ducati Corse , impegnato con la MotoGP nell'ultimo GP della stagione a Valencia, parla della nuova sfida della casa bolognese nel mondiale Superbike. In base ai ...

SBK 2019. Test Aragon - Rea : 'Ninja 2019 ha un gran potenziale' : ... seppur limitato da un piccolo inconveniente tecnico, ha identificato la direzione da seguire nello sviluppo del telaio, best lap per lui in 1'51.479, Prossimo impegno per il team campione del mondo ...

SBK 2019. Test Aragon - con la pioggia gira solo Ducati : La pioggia oggi ad Aragon ha limitato pesantemente l'attività in pista. Nel secondo giorno di Test pre-season 2019 sono rimaste ferme nei box del Motorland sia le Kawasaki di Rea e Haslam, ieri 139 ...

SBK 2019. Ducati V4R - ottimo debutto ad Aragon : Davies, gran feeling da subito "È stato davvero emozionante portare in pista per la prima volta la Panigale V4 R " le parole di Chaz Davies a caldo - mi sono sentito come un ragazzino a Natale con un ...

SBK 2019. Aragon - test day 1. Rea va subito forte - Davies scopre la nuova Ducati V4 : Kawasaki c'è, non c'erano dubbi La ZX-10RR scesa in pista ad Aragon è quella nuova, con gli interventi evolutivi alla distribuzione, ma tutto sembra già funzionare a dovere, con Jonathan Rea che ...

SBK 2019. Ducati V4R al debutto nei test ad Aragon : Il team Yamaha GRT , al debutto in SBK con la line up appena annunciata forte di Marco Melandri e Sandro Cortese , neo campione del mondo SSP600, , non sarà ad Aragon ma è atteso per la sessione di ...

SBK 2019 - ecco il calendario : Tredici round in programma anche per la stagione 2019. Si parte a fine febbraio , 22-24, con l'appuntamento classico nella spettacolare Phillip Island , Australia, per poi passare a metà marzo in ...

SBK 2019. Una Yamaha per Melandri nel mondiale superbike 2019 : Il 2019 sarà il primo anno nel WorldSBK per Sandro Cortese, ma è il campione WorldSSP in carica ed ex Campione del Mondo Moto3, quindi mi aspetto che si adatti velocemente alla nostra Yamaha YZF-R1. ...

SBK – Nessun addio! Marco Melandri sarà un pilota Yamaha nel 2019 : Marco Melandri non dice addio alle corse: firmato un accordo con la Yamaha per il campionato di Superbike 2019 Fino a qualche settimana fa si pensava che Marco Melandri potesse dire addio alle corse, invece, oggi, è arrivata la comunicazione della Yamaha che ha annunciato che il pilota italiano correrà col team di Iwata nel campionato mondiale di Superbike. “Yamaha Motor Europe è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo ...

SBK – Dal 21 al 23 giugno 2019 il Gp di Misano : via alle prevendite con un importante sconto : Riviera di Rimini Round WorldSbk dal 21 al 23 giugno 2019. Via alle prevendite con lo sconto del 40% solo fino all’11 novembre a EICMA Un grande contenitore di passione come EICMA ospita anche il conto alla rovescia verso il Riviera di Rimini Round del WorldSBK. Dal 21 al 23 giugno tornerà a Misano World Circuit il grande spettacolo del mondiale per derivate, che a Misano quest’anno taglierà il traguardo prestigioso delle 55 corse. ...

SBK 2019. Il calendario dei test invernali della Superbike 2019 : La stagione 2019 del World Superbike avrà inizio con la sessione di test invernali, non ufficiali, che si terranno al MotorLand di Aragon il 14 e il 15 novembre 2018 . Chaz Davies porterà al debutto ...

SBK 2019. Honda rilancia in Superbike per il 2019 : Un altro tassello va a comporre il mosaico della stagione 2019 del World Superbike . Dopo BMW che ha annunciato i programmi con il team SMR e i piloti Sykes e Reitenberger in sella alla nuovissima ...