Sanremo Giovani, scelti i 24 finalisti

In diretta su Radio2 Social Club, Claudio Baglioni ha svelato i nomi dei 24di, che andrà in onda in prima serata su Rai1 il 20 e 21 dicembre, con Baudo e Rovazzi. Molti di loro sono già conosciuti per la loro partecipazione ai talent. "E' stata una grande selezione, ci abbiamo riflettuto tanto e io non ci ho dormito la notte", dice il direttore artistico del Festival. Baglioni ha anche annunciato che Luca Barbarossa sarà il presidente della giuria,oltre a condurre 4 puntate nel preserale dal 17 al 20/12.(Di martedì 27 novembre 2018)