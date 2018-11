Sanremo Giovani | Claudio Baglioni annuncia i 24 finalisti

«Sanremo Giovani 2019» : chi sono quelli che conosciamo già : Einar (Amici 2018)Andrea Biagioni (X Factor 2016)La Rua (Amici 2015)Laura Ciriaco (The Voice 2018)Mahmood (X Factor 2012)Diego Conti (X Factor 2016)Ros (X Factor 2017)Federica Abbate (vocal coach a The Voice 2016)Francesca Miola (Amici 2015)Nyvinne (Sarà Sanremo 2018)Wepro - Marco Castelluzzo (Amici 2011)La voglia di rivalsa, di spingersi oltre superando i propri limiti. Sarà stata questa la molla che avrà spinto molti artisti a tentare il tutto ...

Fabio Rovazzi : "con Pippo Baudo andiamo ad imparare"/ Sanremo Giovani - "mi ispiro a Elio"

Sanremo Giovani - Rovazzi : "Io conduttore? Pensavo di essere a Scherzi a Parte!" : Claudio Baglioni ha annunciato i 24 finalisti di Sanremo Giovani 2018 in diretta su Radio 2 e Radio 2 Social Club si è trasformato in un happening pre-festivaliero, con tanto di partecipazione telefonica di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, scelti dal direttore artistico di Sanremo 2019 per condurre le due serate in prime time del 20 e 21 dicembre, in cui saranno decretati i due Giovani che parteciperanno al 69° Festival nel girone unico con i ...

Sanremo Giovani 2018 - il primo promo con Baudo e Rovazzi (Video) : Dopo le prove generali di conduzione a Che Tempo Che Fa, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi si presentano ufficialmente al pubblico Rai nel primo spot di Sanremo Giovani 2018. Diretto da Duccio Forzano - che firma anche le due serate dedicate alle 'nuove proposte' oltre che le 5 serate di Sanremo 2019 -, il promo gioca con le due anime della coppia di conduttori, con quel rapporto tra 'passato' e 'presente' incarnato dalla giovane età di Rovazzi e ...

