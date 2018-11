«Sanremo 2019» | arrivano Claudio Bisio e Virginia Raffaele?

Sanremo 2019 - Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sul palco dell'Ariston? Le ultime indiscrezioni : FUNWEEK.IT - Dal 5 al 9 febbraio prossimo, almeno metà Italia si fermerà ogni sera per seguire il Festival di Sanremo 2019 , la cui direzione artistica - come sapete - è stata ancora affidata a ...

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada verso Sanremo 2019 - co-conduttori con Claudio Baglioni? : Claudio Bisio e Vanessa Incontrada verso Sanremo 2019? Da ore ormai sul web non si parla di altro ma per ora è solo un'indiscrezione. La voce parte da TVzoom, il primo ad intercettare la voce sul possibile conduttore, quanto a Vanessa Incontrada gli indizi sono ancora più radi. TVzoom comunica che Claudio Bisio potrebbe essere il volto del prossimo Festival di Sanremo e condurre la kermesse canora affiancato da una figura femminile. La ...

Sanremo 2019 - spunta un nome pesante per la conduzione. Ecco chi prenderà il posto di Favino : Sanremo 2019 cambia. Dopo 35 anni, al festival di Sanremo non ci saranno più “Campioni” né “Nuove Proposte” (categoria nata nel 1984, quando ad aggiudicarsi per primo la vittoria tra i ‘Giovani’ fu Eros Ramazzotti con ‘Terra Promessa’) ma solo artisti che concorreranno alla pari per la vittoria. La notizia, che era nell’aria dopo l’annuncio della trasformazione di Sanremo Giovani in un festival a sé che si ...

I Retroscena di Blogo : Sanremo 2019 - un Festival da ridere con Virginia Raffaele e Claudio Bisio : Mentre si stanno scaldando i motori per la serata di Sanremo giovani in programma il prossimo mese di Dicembre, esattamente il 20 ed il 21 in prime time su Rai1 con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi ed i cui finalisti verranno annunciati stamane alle 10:30 su Rai Radio 2, parallelamente il team del direttore artistico di Sanremo 2019 sta lavorando al Festivalone di Febbraio.In particolare si parla in queste ultime ore di chi prenderà il posto di ...

Secondo alcune indiscrezioni Claudio Bisio condurrà il Festival Di Sanremo 2019! : Claudio Bisio al posto di Pierfrancesco Favino al Festival di Sanremo Secondo quanto intercettato da TvZoom, Claudio Bisio dovrebbe essere il conduttore del Festival di Sanremo 2019, il Secondo dell’era Claudio Baglioni. Il comico,... L'articolo Secondo alcune indiscrezioni Claudio Bisio condurrà il Festival Di Sanremo 2019! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sanremo 2019 - conduttori : arrivano Claudio Bisio e Vanessa Incontrada? : Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione del Festival di Sanremo? Poco fa il blog TvZoom.it ha riportato un’indiscrezione, che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, in base ad alcune voci di corridoio raccolte in queste ultime ore dal portale televisivo, pare che Claudio Baglioni vorrebbe al suo fianco a Sanremo 2019 nientepopodimeno che Claudio Bisio. Proprio quest’ultimo, ormai da ...

Sanremo 2019 : Claudio Bisio conduttore? : Claudio Bisio potrebbe essere il conduttore del Festival di Sanremo 2019, in programma il prossimo febbraio su Rai1. A scriverlo è il sito TvZoom, secondo il quale l'attore e giuriato di Italia’s Got Talent su Tv8 "dovrebbe prendere il posto di Pierfrancesco Favino, l’anno scorso autentica rivelazione sul palco dell’Ariston".Al fianco di Bisio, reduce dal non indimenticabile Saturday Night Live sempre su Tv8, dovrebbero esserci Claudio ...

Claudio Baglioni chiude la prima parte del tour. Ora Sanremo 2019 - poi nuovi concerti in primavera : il saluto sui social : ... per nuovi concerti nei palasport: la seconda parte di "Al Centro" partirà il 16 marzo dal Modigliani Forum di Livorno e vedrà il cantautore esibirsi nei principali palazzetti dello sport fino al 24 ...

Viviani : 'Nel 2019 sogno la Milano-Sanremo' : ... quella al campionato italiano di Darfo Boario Terme è stata la vittoria più bella dell'anno ' ha spiegato Viviani, che assieme alla compagna e azzurra Elena Cecchini , campione del mondo nella ...

Festival di Sanremo 2019 tra Bocelli e Ed Sheeran - spuntano anche Eros Ramazzotti ed Emma Marrone : Altre indiscrezioni raggiungono il web a proposito degli ospiti e degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2019. Se sul fronte degli ospiti si parla di Andrea Bocelli ed Ed Sheeran ma anche di Emma Marrone ed Eros Ramazzotti, tra i Big spuntano i nomi di Dodi Battaglia, Simone Cristicchi e Clementino. All'annuncio del cast dei Campioni del Festival di Sanremo 2019 non manca molto: nel mese di dicembre conosceremo i nomi dei 22 Campioni ...

Sanremo 2019 : Tatangelo - Tozzi… Al via il toto-nomi : Il Festival di Sanremo 2019 è alle porte ed è già iniziato il toto-nomi. Quali saranno i cantanti in gara in questa nuova edizione targata Claudio Baglioni? Secondo le prime indiscrezioni a salire sul palco dell’Ariston potrebbe essere, ancora una volta, Anna Tatangelo, fresca di ritorno di fiamma con Gigi D’Alessio. Anche il cantante napoletano è dato per sicuro fra i Big che si esibiranno nella kermesse, forse in coppia con Nino ...

Festival di Sanremo 2019 tra Riki e Irama; Achille Lauro verso la conferma? Indiscrezioni sui Campioni : Il Festival di Sanremo 2019 arruolerà uno degli ultimi vincitori di Amici di Maria De Filippi. La domanda è: quale? Irama, vincitore in carica, e Riki - vincitore della categoria canto della scorsa edizione di Amici - sarebbero in corsa per un solo posto tra i Big di Sanremo 2019. Lo svela il settimanale Chi in edicola questa settimana. Sulle pagine di Chi si legge che tra i nomi dei cantanti scelti per il Festival di Sanremo 2019 c'è posto ...

Sanremo 2019 - il totonomi : da Gigi e Anna a Raf e Tozzi : Bertè, D'Alessio, Tatangelo, Emma, Renga: mentre entra nel vivo il toto nomi per il prossimo Festival di Sanremo, il secondo targato Claudio Baglioni, c'è fibrillazione tra i fan dei cantanti che sulla rete commentano le possibili candidature dei loro beniamini.I sostenitori di Gigi D'Alessio si chiedono se sarà all'Ariston e se con lui ci sarà un altro artista napoletano con il quale ultimamente fa comunella sul web, ...

Sanremo 2019 - il programma delle cinque serate : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana