Samsung Galaxy Tab S4 | il tablet Android che regge alla grande il confronto con iPad Pro

Quasi obbligata la beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 9 : indizio d’oltreoceano : La beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 9 ci sarà Quasi sicuramente: manca l'ufficialità dell'annuncio per il phablet lanciato in agosto ma oggi 27 novembre raccogliamo un indizio inconfutabile in questa direzione, pure dopo quanto accaduto la settimana scorsa (sempre in merito all'update di questo dispositivo). Il Samsung Galaxy Note 9, proprio qualche giorno fa, è stato "paparazzato" con a bordo il firmware beta del prossimo sistema ...

Prorogate al 3 dicembre le promozioni Vodafone per Samsung Galaxy S9 e Huawei P Smart : Ci sono nuove promozioni Vodafone che dobbiamo prendere in esame oggi 27 novembre per tutti coloro che ambiscono ad acquistare uno Smartphone tramite la compagnia telefonica, con una menzione specifica per Samsung Galaxy S9 e Huawei P Smart in occasione del Red Friday. Proviamo dunque a fare un po' di chiarezza sulle condizioni offerte dall'operatore, a qualche giorno di distanza dalla polemica che ha investito anche questa realtà in merito ai ...

Un vero asso la fotocamera dei Samsung Galaxy S10 : fornitori invitati al silenzio : Non verrà spifferato nulla circa la fotocamera dei Samsung Galaxy S10: per lo meno sembra essere questo quanto è stato richiesto dal colosso di Seul ai suoi fornitori, come riportato di recente da SamMobile. La questione può voler dire solo una cosa: l'azienda sudcoreana ha già definito le caratteristiche del relativo comparto, che non dovrebbe più essere soggetto a successive modifiche. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la linea dei ...

Samsung Galaxy S10 Plus fa vedere di che pasta è fatto su AnTuTu : Il presunto Samsung Galaxy S10 Plus, nella versione dotata di chipset Exynos 9820, potrebbe aver fatto visita alla piattaforma di benchmark AnTuTu. L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus fa vedere di che pasta è fatto su AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Arriva il sorpasso dei Samsung Galaxy S7 Vodafone : da oggi l’aggiornamento di novembre da oggi : Ci sono finalmente notizie interessanti anche per coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S7 oggi 27 novembre, almeno per quanto riguarda la versione brandizzata Vodafone del popolare smartphone lanciato sul mercato nel 2016. Dopo essere stato protagonista del Black Friday 2018, grazie alle offerte di Unieuro che lo hanno rilanciato in vendita a poco più di 250 euro (in quest'articolo troverete qualche altro dettaglio in merito), stavolta ...

Inspiegabile scelta per Android 9 Pie su Samsung Galaxy : meno funzionale la registrazione video : A volte anche gli sviluppatori fanno delle scelte poco felici e per Android 9 Pie su Samsung Galaxy e in particolare in riferimento all'interfaccia proprietaria One UI, possiamo individuarne già una relativa alla registrazione video. Il passaggio dalla modalità scatto a quella di un filmato con il prossimo aggiornamento rischia ora di diventare meno funzionale e a dirla tutta, anche farraginoso. A darne l'allarme (si fa per dire) è il sito ...

Samsung Galaxy A8s dovrebbe arrivare a gennaio : intanto ecco la probabile scheda tecnica : Potrebbe essere presentato nel mese di gennaio Samsung Galaxy A8s, di cui scopriamo tutte le possibili caratteristiche tecniche. L'articolo Samsung Galaxy A8s dovrebbe arrivare a gennaio: intanto ecco la probabile scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

I nuovi Samsung Galaxy A e Galaxy M hanno sempre meno segreti : Ecco le ultime novità sui prossimi smartphone Samsung di fascia media: scopriamo ciò che sappiamo su numeri di modello, tagli di memoria e colorazioni dei presunti Galaxy A30, Galaxy A50, Galaxy M10, Galaxy M20 e Galaxy M30. L'articolo I nuovi Samsung Galaxy A e Galaxy M hanno sempre meno segreti proviene da TuttoAndroid.

Il sensore d’impronte di Samsung Galaxy A9 (2018) supporta la registrazione tramite swipe : Samsung Galaxy A9 (2018) è dotato di un sensore di impronte digitali che consente all'utente di registrare la propria impronta con un singolo swipe. L'articolo Il sensore d’impronte di Samsung Galaxy A9 (2018) supporta la registrazione tramite swipe proviene da TuttoAndroid.

Emergono tanti nuovi dettagli sulle fotocamere dei vari modelli di Samsung Galaxy S10 : Una fonte è venuta in possesso dei dettagli sulle configurazioni della fotocamera nei vari modelli del Samsung Galaxy S10 che arriveranno sul mercato. L'articolo Emergono tanti nuovi dettagli sulle fotocamere dei vari modelli di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8s ufficiale : c'è il notch : Il Galxy A8s avrà dunque un notch ma sarà un notch totalmente nuovo rispetto a quelli visti nel mondo iOS e Android fino ad oggi. Il notch che vedremo su Galaxy A8s sarà grande 6,7 millimetri . Quasi ...

I Samsung Galaxy A6 Plus - Galaxy A5 (2016) e Galaxy J6 si aggiornano con le patch di sicurezza di novembre : Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio dell'aggiornamento di sicurezza di novembre per i Samsung Galaxy A6 Plus, Galaxy A5 (2016) e Galaxy J6 L'articolo I Samsung Galaxy A6 Plus, Galaxy A5 (2016) e Galaxy J6 si aggiornano con le patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Impareggiabile il Samsung Galaxy Note 9 First Snow White : brutta tegola per l’Italia : È stata ufficializzato il Samsung Galaxy Note 9 First Snow White, quel bianco candido di cui vi avevamo parlato già in tempi non sospetti, e che adesso si può dire finalmente essere una realtà effettiva. Ci sono, però, delle precisazioni da fare, che di certo non vi piaceranno. La speciale colorazione sarà venduta in esclusiva sul mercato taiwanese, nel modello da 128GB di memoria interna e con disponibilità dai primi di dicembre (proprio in ...

Regalo di Natale per chi vuole un Samsung Galaxy S9 : arriva in Italia il Polaris Blue : In concomitanza con le feste natalizie Samsung ha deciso di dare un’accelerata alle vendite del Samsung Galaxy S9 e della sua variante Plus, puntando sulla nuova colorazione Polaris Blue che ha fatto il suo debutto in Cina qualche settimana fa. Ebbene non saranno solo i cinesi a poter godere di questo nuovo look per il Samsung Galaxy S9 e l'S9 Plus, infatti è stato annunciato il suo arrivo anche in Europa ed al momento la prima ad ufficializzare ...