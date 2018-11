Salvini:ora sicurezza e ordine in città

: Dopo mesi di insulti e insensatezze, #Salvini ora dice cosa volete che sia un decimale in meno o in più. E allora p… - DavidSassoli : Dopo mesi di insulti e insensatezze, #Salvini ora dice cosa volete che sia un decimale in meno o in più. E allora p… - espressonline : Confermata in appello la sentenza contro Bossi e Belsito. 'La #Lega restituisca i 49 milioni'. Ora che #Salvini non… - pfmajorino : #Salvini risponde alle mie accuse sui rimpatri assistiti facendo lo #sbruffoncello. Dimentica di dire che ha fatto… -

"Esprimo enorme soddisfazione non da ministro ma da cittadino italiano perché tra oggi e domani diventerà legge il decreto che porta tranquillità,, regole e serenità nelleitaliane". Così il ministro dell'Interno,, in conferenza stampa alla Camera, sul decreto. "E' uno sforzo senza precedenti nella storia degli ultimi anni: è un intervento organico, un grande passo avanti per un'Italia più sicura, accogliente con chi merita accoglienza, giusta", ha sottolineato.(Di martedì 27 novembre 2018)