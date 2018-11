Salvini | Sì alla scorta a Saviano | gliela raddoppio E se lo toccano è colpa

Dl Sicurezza - testo blindato con la fiducia alla Camera : trionfa Salvini - il Pd impazzisce in aula : Il dl Sicurezza blindato anche alla Camera: dopo il sì al Senato dello scorso 7 novembre , il governo chiede la fiducia anche a Montecitorio. Il testo su cui Matteo Salvini ha giocato gran parte del ...

Possibile il ritorno di Matteo Salvini da vice premier alla Scala : E’ Possibile che alla Scala torni il vice premier Matteo Salvini. Il leader della Lega, infatti, aveva partecipato all’inaugurazione alcune

Confermato il sequestro dei 49 milioni alla Lega. Ma Salvini ha già pronto un altro partito : La corte d’Appello di Genova ha Confermato, giusto oggi, la confisca di 49 milioni di euro alla Lega. La sentenza del processo sui rimborsi elettorali ottenuti dal partito tra il 2008 e il 2010 ha visto la condanna un anno e 10 mesi Umberto Bossi, a 3 anni e nove mesi l’ex tesoriere del Carroccio Fr

Casamonica - iniziata demolizione villa alla Romanina : Salvini su ruspa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Casamonica - via alla demolizione di un'altra villa. Salvini sale sulla ruspa : Caschetto in testa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini è salito sulla ruspa dell'Esercito che poi ha cominciato ad abbattere la villa abusiva dei Casamonica alla Romanina, a Roma. 'Ma - ha ...

Gattuso su critiche di Salvini : "Pensi alla politica - se ha tempo di parlare di calcio siamo messi male" : Gattuso risponde a Matteo Salvini: "Io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica, abbiamo problemi molto grandi in Italia. Se ha tempo di pensare anche al calcio vuol dire che siamo messi male". Così il tecnico del Milan Gennaro Gattuso al termine della partita con la ...

Il governo apre alla trattativa Ue Salvini : non ci fissiamo sui decimali : Il governo apre alla possibilità di una trattativa con l'Europa sulla manovra. E lo fa dicendo di essere pronto a ritoccare i decimali. Ad aprire le danze è Matteo Salvini. «Penso nessuno sia ...

Lite social tra Salvini e il rapper Gemitaiz : “Lui non sarà alla manifestazione di Piazza del popolo”. Ecco come gli risponde : Matteo Salvini ha lanciato sui social una campagna provocatoria in vista della manifestazione di Piazza del Popolo del prossimo 8 dicembre. Una serie di immagini che ritraggono personaggi che non saranno presenti alla manifestazione accompagnate dalla scritta “lui non ci sarà”. Oltre a Renzi e Juncker c’è anche il rapper Gemitaiz. La risposta – via instagram – non si è fatta attendere: “Matté, io ho più ...