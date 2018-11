Saluto romano | confermata archiviazione

"Fece il Saluto romano". Pm chiede il rito immediato per consigliere di Verona Andrea Bacciga : Il pubblico ministero di Verona ha chiesto il giudizio immediato per il consigliere comunale scaligero Andrea Bacciga, facente parte della maggioranza di centrodestra, in riferimento al saluto romano fatto durante il consiglio comunale del 26 luglio scorso rivolto alle attiviste di "Non una di meno" presenti in aula per difendere l'aborto libero e gratuito previsto dalla legge 194.A Bacciga viene dunque contestata la violazione della legge ...

Usa - studenti del Wisconsin fanno il Saluto romano : la foto virale scatena polemiche : La foto, postata sul profilo Twitter della Baraboo School del Wisconsin e poi cancellata, è diventata virale in poche ore. Quel gesto valutato come un saluto nazista è arrivato anche all'attenzione della dirigenza dell’istituto che ha preso le distanze da quanto accaduto e ha comunicato l’apertura di un’inchiesta.Continua a leggere

Milano - nostalgici al Campo X per l’omaggio ai caduti Rsi : “Questa non è Predappio”. E a qualcuno scappa un Saluto romano : “La manifestazione non è stata vietata, il preavviso dato in Questura parlava di una commemorazione di carattere ‘statico’, quindi nessuna parata nera, nessun corteo ‘dinamico’”. Valerio Zinetti, responsabile dell’associazione “Memento“, ha spiegato così il motivo del regolare svolgimento della celebrazione dei caduti della Repubblica Sociale Italiana al Campo X del cimitero Maggiore di ...

Auschwitz - tre studentesse scattano una foto facendo il Saluto romano : rischiano il carcere : rischiano fino a tre anni di carcere tre studentesse che hanno postato su Instagram una foto in cui fanno il saluto romano mentre sono in gita nel campo di concentramento di Auschwitz: "Un comportamento del genere è scioccante e terrificante. L’educazione e la sensibilità per il tragico destino di tutte le vittime sono molto importanti".Continua a leggere

Saluto romano ad Auschwitz - foto choc : Si sono fatte un selfie che le costerà caro. Tre ragazze fanno un Saluto romano con alle spalle il campo di concentramento di Auschwitz. Una bufala? Pare di no."Sembra siano state identificate e ...

Auschwitz - 3 minorenni fanno Saluto romano : si scatena la polemica : Foto shock postata su Instagram, nella quale si vedono tre giovani ragazze fare il saluto romano di fronte all"ingresso del campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia.L"immagine, diffusa sul social network lo scorso martedì, ha subito scatenato una polemica enorme, tanto che in poco tempo è stata rimossa dalle stesse autrici. Troppo tardi, tuttavia. Oramai lo scatto si è diffuso in rete e le conseguenze per le adolescenti potrebbero essere ...

Saluto romano ad Auschwitz - foto choc di tre ragazze in gita scolastica : Giovani, bionde, carine e con il braccio destro alzato a fare il Saluto romano. Sullo sfondo, il campo di sterminio di Aushwitz. La foto, diffusa in Italia da i Sentinelli di Milano, ha in poco tempo...

Fece Saluto romano a Marzabotto : udienza su ricorso all'archiviazione : BOLOGNA Può tornare in discussione l'archiviazione di Eugenio Maria Luppi, il calciatore dilettante di 26 anni che il 17 novembre 2017 esultò facendo un saluto romano e mostrando una maglietta della ...

Saluto romano in ricordo Salò - assolti : ANSA, - CAGLIARI, 19 SET - Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Il giudice del Tribunale di Cagliari, Simone Nespoli, ha fatto cadere l'accusa di apologia del fascismo nei confronti di sette ...