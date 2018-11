Salemi e Monte | la mamma di Giulia entra in casa ed è subito lite tra i due

GF Vip 2018 : ecco cosa ha detto Fariba in persiano alla figlia Giulia Salemi. La reazione di Monte : Giulia Salemi e mamma Fariba Fariba, madre di Giulia Salemi, non ha alcun potere magico ma, in compenso, ha la “dote” di portare scompiglio persino con un’ospitata di 10 minuti. Intervenuta nella tredicesima puntata di Grande Fratello Vip 2018, la Therani ha creato i presupposti per una nuova discussione tra la figlia e Francesco Monte. Nello specifico, tutto ha avuto inizio quando Fariba ha lasciato intendere a Giulia che il rito ...

Giulia Salemi spaventata da Fariba : è crisi con Francesco Monte? : Fariba Tehrani mette in guardia Giulia dalle fan di Francesco Monte Fariba Tehrani è riuscita nuovamente a far muovere le acque e a sconvolgere anche a distanza le vite di Giulia Salemi e di Francesco Monte. In seguito al rito che la donna aveva fatto a Casa Signorini, la donna era entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare la figlia: in un primo momento le due avevano parlato in persiano, non facendo quindi capire al pubblico ...

Grande Fratello Vip - tredicesima puntata : Monte Lancia un Ultimatum a Giulia Salemi! : Grandi colpi di scena durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Lory Del Santo sotto accusa a causa dei suoi pensieri ambigui. Una eliminazione a sorpresa! Grande Fratello Vip: i coinquilini ascoltano i pensieri che Lory Del Santo esprime nei loro confronti nel confessionale e scatta un putiferio! L’eliminata della serata, è Martina! Alta tensione tra i coinquilini della terza edizione del “Grande Fratello Vip”. ...

GF Vip 2018 - ecco cosa ha detto Fariba in persiano alla figlia Giulia Salemi. La reazione di Monte : Giulia Salemi e mamma Fariba Fariba, madre di Giulia Salemi, non ha alcun potere magico ma, in compenso, ha la “dote” di portare scompiglio persino con un’ospitata di 10 minuti. Intervenuta nella tredicesima puntata di Grande Fratello Vip 2018, la Therani ha creato i presupposti per una nuova discussione tra la figlia e Francesco Monte. Nello specifico, tutto ha avuto inizio quando Fariba ha lasciato intendere a Giulia che il rito ...

Grande Fratello Vip : il rito magico della mamma della Salemi fa infuriare Francesco Monte : Il Grande Fratello Vip si appresta a giungere al gran finale, ma i siparietti nella casa più spiata d’Italia non sembrano voler finire. L’ultimo in ordine cronologico riguarda la coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. Un rito magico per far innamorare Francesco Monte e Giulia Salemi I due gieffini, che stanno vivendo una turbolenta relazione dall’inizio del programma, sembrano non riuscire a trovare la loro pace sentimentale. ...

GF Vip - lite nella notte tra Monte e la Salemi a causa di Fariba e dell'ex Cecilia : Dopo la fine della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno di nuovo litigato. I due, al termine della diretta, hanno discusso per un bel po' fino a notte fonda. Al concorrente pugliese non sono piaciuti alcuni atteggiamenti della coinquilina e della madre di lei, Fariba, che ieri sera è intervenuta in trasmissione per chiarire la questione del rito magico fatto a "Casa Signorini" e che tanto clamore ha ...

Grande Fratello Vip - doccia bollente per Francesco Monte e Giulia Salemi : la mano sul lato B : doccia bollente e "rumorosa" dentro la caverna del Grande Fratello Vip. Francesco Monte e Giulia Salemi, ormai coppia ufficiale di questa edizione, si sono lasciati andare un po'...

GFVip - Giulia Salemi scopre l'incantesimo della madre Fariba Tehrani su Francesco Monte : La nuova puntata del Grande Fratello Vip ha riservato al grande pubblico di Canale 5 molti colpi di scena. Nel corso della diretta, la conduttrice Ilary Blasi ha mostrato alla gieffina Giulia Salemi un rvm contenente le immagini dei titoli di giornali battuti sulla notizia che vede la madre dell'ex-aspirante Miss Italia, Fariba Tehrani, protagonista di un incantesimo lanciato su Francesco Monte. Giulia Salemi e la scoperta dell'incantesimo ...

Francesco Monte chiude con Giulia Salemi per colpa di Cecilia? : Giulia Salemi fa arrabbiare Francesco Monte parlando di Cecilia Rodriguez Un nuovo terremoto ha fatto traballare la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ombra di Cecilia Rodriguez continua ad aleggiare nella casa del Grande Fratello Vip 3, scuotendo l’animo dell’ex tronista di Uomini e Donne. La diretta di ieri sera ha destabilizzato la nuova coppia del GF Vip 3, proprio quando finalmente Monte era ...

Giulia Salemi - papà di Francesco contro il rito di Fariba? Monte basito : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi incontra mamma Fariba: il padre di Francesco Monte arrabbiato per il rito propiziatorio Super sorpresa per Giulia Salemi, anche se non è filato tutto liscio. Il Grande Fratello Vip ha fatto entrare in Casa la mamma della giovanissima influncer. Fariba è divenuta ormai un volto super noto al mondo dello […] L'articolo Giulia Salemi, papà di Francesco contro il rito di Fariba? Monte basito proviene da ...

Signorini - frecciatina alle coppie del Gf Vip : Salemi zitta - Monte reagisce : Signorini contro le coppie nate all’interno della Casa del Gf Vip: Alfonso difende Lory Delle coppie nate all’interno del Gf Vip quest’anno si è detto e scritto tanto. Monte, Giulia, Stefano, Benedetta, Jane ed Elia sono stati tra i principali protagonisti di questa edizione. Alcuni di loro, però, non sempre hanno convinto i telespettatori da casa. Molti, […] L'articolo Signorini, frecciatina alle coppie del Gf Vip: ...

Grande Fratello Vip - doccia bollente per Francesco Monte e Giulia Salemi : la mano sul lato B : doccia bollente e "rumorosa" dentro la caverna del Grande Fratello Vip. Francesco Monte e Giulia Salemi, ormai coppia ufficiale di questa edizione, si sono lasciati andare un po'...

GIULIA Salemi/ L'influencer persiana a Francesco Monte : 'a 18 anni ero innamorata di te' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : GIULIA SALEMI non nasconde le sue preoccupazioni per il suo rapporto con Francesco Monte, secondo finalista del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi/ La doccia bollente con Francesco Monte ed i baci alla luce del sole - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Giulia Salemi non nasconde le sue preoccupazioni per il suo rapporto con Francesco Monte, secondo finalista del Grande Fratello Vip.