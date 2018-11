Russiagate | Nyt | Manafort ha mentito a Muller e violato l' accordo

NYT - Russiagate : Manafort ha mentito : 2.24 Paul Manafort , l'ex presidente della campagna di Donald Trump, ha violato l'accordo siglato due mesi fa con cui si impegnava a cooperare con il procuratore speciale per il Russiagate , Robert Muellerperché avrebbe mentito ripetutamente agli investigatori. Lo riporta il New York times, citando documenti depositati dallo staff di Mueller. Manafort avrebbe mentito nel corso di interrogatori con la squadra di Mueller e con l'Fbi.

