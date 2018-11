Russiagate | Manafort nega di aver mai incontrato Assange

NYT - Russiagate : Manafort ha mentito : 2.24 Paul Manafort , l'ex presidente della campagna di Donald Trump, ha violato l'accordo siglato due mesi fa con cui si impegnava a cooperare con il procuratore speciale per il Russiagate , Robert Muellerperché avrebbe mentito ripetutamente agli investigatori. Lo riporta il New York times, citando documenti depositati dallo staff di Mueller. Manafort avrebbe mentito nel corso di interrogatori con la squadra di Mueller e con l'Fbi.

Russiagate - Manafort in aula : colpevole : 20.30 Paul Manafort, l'ex capo della campagna elettorale del presidente Usa Trump, si è dichiarato formalmente colpevole in tribunale di 2 capi d'imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare la giustizia. Manafort ha raggiunto un accordo di cooperazione con il procuratore del Russiagate Mueller. La Casa Bianca precisa che il patteggiamento "non ha nulla a che fare con il presidente o con la vittoriosa ...