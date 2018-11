Russia - Putin : Abbiamo bisogno di scoperte rivoluzionarie - : La Russia ha bisogno di scoperte e sviluppi. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una riunione del Consiglio Scienza e Istruzione. "Quello di cui sto parlando, naturalmente, non sono solo belle parole vuote, ma anche sopravvivenza nel senso pieno della parola. Conoscenza, tecnologia, competenze, personale ...

Ucraina-Russia - alta tensione/ Ultime notizie - Mosca accerchiata : Usa e UE puntano il dito contro Putin - IlSussidiario.net : Russia-Ucraina, alta tensione. Ultime notizie, Kiev impone la legge marziale: si teme escalation militare. Ue valuta nuove sanzioni a Mosca

Russia : per il 61% Putin responsabile dei problemi del Paese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Italia-Russia - Bonisoli stringe mano a Putin : 'saluti da Conte' : San Pietroburgo, Russia,, 17 nov., askanews, - 'Ho salutato Vladimir Putin anche a nome del presidente del Consiglio Giuseppe Conte'. Così il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ad Askanews, ...

Putin apre le porte della Russia : ma vuole un'immigrazione di qualità : Vladimir Putin annuncia un importante cambio di rotta sulla politica migratoria in Russia . Il presidente russo ha dato indicazione al primo ministro Dmitri Medvedev di agevolare le procedure di rimpatrio per tutti i russi che vogliono tornare a vivere nel ...

Russia - Putin denuncia concorrenza sleale nel mercato delle armi - : Il presidente russo Vladimir Putin, in una riunione della Commissione sulla cooperazione tecnico-militare tra Russia e paesi esteri, ha affermato che i concorrenti della Russia nel mercato degli ...

Putin commenta aumento posizione Russia in classifica Doing Business - : La scalata in alto della Russia nella classifica Doing Business 2019 permette alle aziende di sentirsi stabili, ha annunciato il presidente della Russia Vladimir Putin all'incontro con i ...

Vladimir Putin - perché l'aiuto della Russia può affondare l'Italia : 'Finirà come la Grecia' : L'ipotesi di un investimento da parte della Russia in titoli di Stato italiani non è stato accolto con grande entusiasmo tra gli analisti economici. l'aiuto russo non basterebbe certo a salvare la ...

Russia - Putin assegna ai militari un nuovo compito - : Il livello di preparazione al combattimento delle truppe russe deve essere innalzato. Lo ha detto oggi il presidente Vladimir Putin in una riunione con i vertici delle forze armate. "È necessario ...

CONTE IN Russia : PUTIN CI SALVERÀ?/ Il ‘nodo’ titoli di Stato e l’invito : “vorremmo di nuovo G8 con Mosca” : CONTE a Mosca: nasce l’asse Italia-RUSSIA. Ultime notizie, PUTIN e il Cremlino a fianco del governo. Probabile "appoggio" del Fondo russo all'acquisto di Btp italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:45:00 GMT)

Conte in Russia : Putin “no remore ad acquisto titoli Stato italiani”/ Università Mosca : “fiducia in Governo” : Conte a Mosca: nasce l’asse Italia-Russia. Ultime notizie, Putin e il Cremlino a fianco del governo. Probabile "appoggio" del Fondo russo all'acquisto di Btp italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Conte vola da Putin : "Via sanzioni alla Russia' e firmano 13 accordi commerciali per 1 - 5 mld di euro : " L'economia italiana ha buone basi e siamo sicuri che i problemi con la Commissione europea saranno risolti" ha sostenuto Conte. "Non sono venuto in Russia a chiedere al presidente Putin di ...

Conte vola da Putin : "Via sanzioni alla Russia e firmano 13 accordi commerciali per 1 - 5 mld di euro : " L'economia italiana ha buone basi e siamo sicuri che i problemi con la Commissione europea saranno risolti" ha sostenuto Conte. "Non sono venuto in Russia a chiedere al presidente Putin di ...

Italia-Russia - Putin regala a Conte bottiglia di vodka : Roma, 24 ott., askanews, - Al termine della visita al Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin ha regalato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte una bottiglia di vodka. 'Questa visita a Mosca ...