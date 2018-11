Rugby Frascati Union 1949 | una delegazione a colloquio con cinque All Blacks | «Che

romadailynews

(Di martedì 27 novembre 2018) Roma – Ilcoi “mostri sacri” della palla ovale mondiale. Un’occasione unica, davvero incredibile, che il sodalizio tuscolano non poteva non cogliere al volo.«Un amico delci ha invitato in un posto “top secret” venerdì mattina (quindi alla vigilia del test match poi vinto con l’Italia allo stadio “Olimpico” di Roma, ndr) per incontrare alcuni degli Alle in particolare il capitano Kieran Read assieme a Beauden Barrett, Nathan Harris, Jack Goodhue e Dane Coles – racconta il direttore generale Antonio Spagnoli – Sinceramente ero un po’ restio all’idea di andare perché non amo questo tipo di eventi. Ma una volta lì, l’emozione di vedere certi campionissimi firmare la maglia della nostra società è stata indubbiamente forte».Assieme a Spagnoli, erano presenti il vice presidente Andrea Di Domenico, l’allenatore ...