Rugby | dopo Italia-Nuova Zelanda terzo tempo da giganti | il capitano degli All Blacks

Rugby - cosa cambierà nel ranking mondiale dopo Italia-Australia? Tutte le possibili combinazioni : rischio sorpasso targato USA : Stiamo per superare la metà della finestra autunnale dei Test Match di Rugby che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17. Ora è tempo del secondo dei tre test match casalinghi che attendono gli azzurri, che si giocherà sabato 17 a Padova contro l’Australia, con inizio alle ore 15.00. La vittoria sui ...

Mangia una lumaca per sfida : promessa del Rugby muore per un parassita dopo un'agonia di 9 anni : Sam Ballard era una giovane promessa del rugby in Australia. Un ragazzo come tanti, pieno di vita e di sogni che però si sono interrotti a 19 anni quando il giovane per puro gioco, per una sfida, ha ...

Rugby – Infortunio Marcello Violi : il bollettino medico dopo l’operazione alla spalla sinistra : bollettino medico Marcello Violi: operazione alla spalla sinistra per il numero 9 delle Zebre Il mediano di mischia dello Zebre Rugby Club e della Nazionale Italiana Marcello Violi è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una lussazione della spalla sinistra, riportata nel corso della partita del 20 Ottobre scorso allo Stadio Lanfranchi di Parma contro i Bristol Bears in EPCR Challenge Cup. Il trauma ha provocato una ...

Rugby - Serie A : Alghero prima in classifica dopo due giornate : Entrando nello specifico della cronaca della gara di ieri questa si potrebbe accostare al personaggio del dottor Jekyll e Mister Hyde, ovvero un incontro a due facce come definito anche dallo stesso ...