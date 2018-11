Rosy Abate 2 – La Serie | anticipazioni trama e quando va in onda

Rosy Abate 2 : ecco il primo promo della seconda stagione della fiction Mediaset : Durante la seconda puntata della fiction Solo, targata Taodue, interpretata magistralmente da Marco Bocci è andato in onda il primo promo della serie tv che ha appassionato milioni di spettatori: Rosy Abate 2. Rosy Abate 2: il primo promo in tv su canale 5 Uno degli autori di Solo 2, Mizio Curcio, nonché sceneggiatore di Rosy Abate aveva annunciato qualche giorno fa di non perdere la seconda puntata di Solo 2: A breve arriverà un promo della ...

Rosy Abate 2 - il primo teaser (Video) : "A breve arriverà un promo della nuova stagione... Se fossi in voi durante Solo 2 non cambierei canale durante le pubblicità!". Così ci aveva detto la settimana scorsa Mizio Curcio, uno degli autori di Solo, nonché sceneggiatore di Rosy Abate. La promessa è stata mantenuta: durante la seconda puntata della fiction con Marco Bocci è andato in onda il primo teaser dell'attesa seconda stagione della serie con Giulia Michelini.Proprio la ...

Solo 2 verso lo scontro tra Marco e Bruno : quale sarà la sorpresa legata a Rosy Abate? Anticipazioni 19 ottobre : Solo 2 torna in onda questa sera su Canale 5 con un nuovo duro colpo per Marco. Il pubblico che ha seguita la prima puntata della fiction con Marco Bocci sa bene che il protagonista rischia grosso visto che mentre si occupava del vecchio boss dei Corona e della bella nipote interpretata da Ivana Lotito, poco lontano Bruno veniva ripescato in mare e salvato da una famiglia di pescatori che conosce l'identità dell'uomo. Marco ha deciso di ...