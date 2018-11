Roma | Totti verrà inserito nella Hall of Fame del club giallorosso | la cerimonia prima

Roma Real Madrid - la festa per Francesco Totti nel pre gara : Roma-Real Madrid, MA PRIMA E’ Totti-TIME- Una festa, certa, prima di una festa, auspicata. Si perché se da una parte la Roma spera stasera di raggiungere gli ottavi di finale di Champions League, facendo risultato contro il Real Madrid, dall’altra Francesco Totti nel pre gara avrà l’ennesimo momento speciale della sua carriera giallorossa. Una carriera […] L'articolo Roma Real Madrid, la festa per Francesco Totti nel pre gara proviene da ...

Totti entra nella Hall of Fame del club : la cerimonia prima di Roma-Real Madrid : Pre partita su Sky Sport Uno con Ilaria D'Amico e " Champions League Show ", in onda anche su Sky Sport 24. La maglia, l'analisi dei "dettagli" E' stata disegnata a Trigoria in Società nella ...

Roma - Totti nella "Hall of Fame" : ecco la maglia speciale : Tutto pronto in casa Roma per celebrare l'incredibile carriera di Francesco Totti . Prima della sfida di Champions contro il Real, l'ex capitano giallorosso ritirerà la maglia della " Hall of Fame ", ...

Fabrizio Corona - maglia di Totti e sfida a Ilary Blasi. Ira dei tifosi della Roma : «Non sei degno» : Fabrizio Corona e la maglia giallorossa della Roma numero 10 di Francesco Totti. L'ex re dei paparazzi torna a far parlare di sé e (forse) a provocare la conduttrice del Grande Fratello...

Il baby Cudrig : 'Io ex Udinese - tifo Roma e Totti' : Roma - Udinese-Roma sarebbe potuta essere, anche, la partita di Nicolò Cudrig . Chi? Uno dei protagonisti dell'Under 17 di Carmine Nunziata , a 16 anni parla già da leader: 'Il merito è dei compagni e ...

Falcao a Roma - il post del figlio Giuseppe : 'Martedì invidierò Totti. Papà - perché non incontri anche me?' : Un appello accorato da un cuore spezzato. Giuseppe , che di cognome fa Falcao, chiede di incontrare il padre, salutarlo, vederlo anche se solo di sfuggita, per un attimo. Eccolo l'appello sul profilo ...

Roma - Dzeko : 'Non penso al ritiro. Vorrei aver giocato di più con Totti' : Roma - 'Non sto pensando al ritiro, ho ancora qualche anno buono. Mi sento ancora molto bene quindi spero che questo momento continui il più a lungo possibile'. Così Edin Dzeko nel corso di una live ...

Roma - Schick gol "alla Totti" in nazionale e sms a Di Fra : "Sto bene" : Tre gol in cinque partite con la nazionale ceca, una rete con la Roma, prima della sosta, per ritrovarsi: Patrik Schick si sente un giocatore rinato e Di Francesco, per la prima volta per un anno e ...

AUTOBIOGRAFIA Totti– Con la sua nuova autobiografia, scritta in collaborazione con Paolo Condò, Francesco Totti ha svelato la sua vita, la sua essenza, la sua anima giallossa. "Un Capitano", uscita poco più di un mese fa dopo una presentazione show al Colosseo, ha riscontrato un grande successo di lettori, curiosi di conoscere ancor più nel