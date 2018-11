Roma-Real Madrid | Champions League 2018-2019 | Bale e Vazquez puniscono gli errori di una

Highlights Roma-Real Madrid 0-2 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Under sbaglia - Bale e Lucas Vazquez puniscono : La Roma è stata sconfitta dal Real Madrid per 2-0 nella quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I giallorossi si sono dovuti inchinare ai Campioni d’Europa all’Olimpico ma si sono comunque qualificati agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Under ha sbagliato un gol clamoroso allo scadere del primo tempo e così nella ripresa Bale e Lucas Vazquez hanno punito di padroni di casa. Di seguito il ...

Pagelle Roma-Real Madrid 0-2 - Champions League 2018 : Under e Fazio - errori pesantissimi per il risultato finale : La Roma perde in casa per 0-2 contro il Real Madrid e deve accontentarsi del secondo posto nel Gruppo G alle spalle degli spagnoli, aritmeticamente primi. I giallorossi almeno hanno la certezza di approdare agli ottavi di finale, ancje se dopo quanto visto nella prima frazione potevano fare di più. Nella ripresa il Real però domina e passa con Bale e Lucas. LE Pagelle DI Roma-Real Madrid ROMA 5.5 Olsen 6: pochi interventi ...

Roma da psicoanalisi - crollo nervoso fra primo e secondo tempo e il Real Madrid non perdona : l’Olimpico fischia una squadra senz’anima : Dopo un buon primo tempo, la Roma che rientra in campo nella ripresa è completamente diversa: cali di tensione ed errori madornali, il Real Madrid ringrazia e vicne 0-2. Giallorossi agli ottavi, ma sotto i fischi dell’Olimpico Fra primo e secondo tempo, all’Olimpico è accaduto qualcosa di particolare: è andata via la luce. Nessun guasto all’impianto d’illuminazione, il blackout è avvenuto nella testa dei giocatori ...

Roma-Real Madrid 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Roma-Real Madrid – La Roma tiene bene nel primo tempo e concede poco agli attaccanti del Real. Si rende pericolosa con Schick e Under, ma nella ripresa entra in campo troppo molle e subisce i gol di Bale e Vazquez, i migliori in campo. Tra le file della Roma, pochi promossi. Roma (4-2-3-1): Olsen 6,5 – Poco impegnato nella prima frazione: su un destro deviato di Modric, l’unico intervento. Incolpevole ...

Champions League – Roma-Real Madrid : Fazio - ma che fai? Retropassaggio horror - Bale non perdona! [VIDEO] : Errore clamoroso della difesa della Roma ad inizio secondo tempo: Fazio regala a Bale la palla per il gol del vantaggio del Real Madrid Dopo aver fallito un gol praticamente già fatto con Under nel primo tempo, la Roma passa addirittura in svantaggio nei primi minuti della ripresa. La difesa dei giallorossi compie un errore imperdonabile. Fazio non si accorge di Bale alle sue spalle e tenta un Retropassaggio di testa verso Olsen: ...

Champions League – Roma-Real Madrid : che gol ha sbagliato Under? Solo davanti alla porta - la palla finisce in orbita [VIDEO] : La Roma spreca una clamorosa occasione per passare in vantaggio sul finire del primo tempo: il gol sbagliato da Under sotto porta è incredibile Buon primo tempo della Roma che tiene botta contro il Real Madrid, difendendosi dalle sortite offensive del Blancos, e si rende anche pericolosa in più di un’occasione. La miglior palla gol della partita ce l’hanno proprio i giallorossi sul finire del primo tempo. Cengiz Under riceve ...

