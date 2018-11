Roma qualificata agli ottavi di finale della Champions League | giallorossi avanti dopo il

oasport

: #Roma qualificata agli ottavi prima di giocare. Ora #Monchi ne vende un paio. #RomaReal - FBiasin : #Roma qualificata agli ottavi prima di giocare. Ora #Monchi ne vende un paio. #RomaReal - OptaPaolo : 2 - La #Roma si è qualificata per due edizioni consecutive agli ottavi di finale di Champions League per la prima v… - SimoneBerto98 : RT @OptaPaolo: 2 - La #Roma si è qualificata per due edizioni consecutive agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta dal… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Lasi èdi2018-2019 ancora prima di scendere in campo all’Olimpico per affrontare il Real Madrid nel big match di questa sera. I, infatti, dovevano fare almeno un punto contro i blancos per conquistare il passaggio del turno oppure dovevano sperare che il CSKA Mosca non battesse il Viktoria Plzen nell’incontro incominciato alle ore 18.55 e così è stato: i russi sono stati sconfitti in casa per 2-1 dalla formazione ceca, passata in svantaggio al 10′ su rigore di Vlasic e poi capace di ribaltare la contesa nel secondo tempo grazie alle reti di Prochazka (56′) e Hejda (81′).I ragazzi di Eusebio Di Francesco possono già esultare ma ora servirà la massima concentrazione per cercare il colpaccio contro i Campioni d’Europa di fronte al proprio pubblico. Laha tutte le carte in ...