Roma qualificata agli ottavi Cska Mosca ko in casa | obiettivo raggiunto prima di

DIRETTA CSKA MOSCA VIKTORIA PLZEN/ Risultato finale 1-2 - info streaming : i ceki ribaltano - Roma qualificata - IlSussidiario.net : DIRETTA CSKA MOSCA VIKTORIA PLZEN streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live per la partita del girone G , Champions League, .

Roma qualificata agli ottavi di finale della Champions League - giallorossi avanti dopo il ko del CSKA Mosca : La Roma si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 ancora prima di scendere in campo all’Olimpico per affrontare il Real Madrid nel big match di questa sera. I giallorossi, infatti, dovevano fare almeno un punto contro i blancos per conquistare il passaggio del turno oppure dovevano sperare che il CSKA Mosca non battesse il Viktoria Plzen nell’incontro incominciato alle ore 18.55 e così è stato: i russi ...