Roma | Manolas | ' Barcellona è il passato | faremo una grande partita con il Real Madrid'

Roma-Real - Di Francesco recupera Manolas : sarà titolare in Champions : Tre punti contro il Real Madrid per provare a lasciarsi subito alle spalle la brutta sconfitta contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato. Roma subito al lavoro a Trigoria all'indomani del ko ...

Roma : a Udine tocca ancora a Schick - ma Di Francesco perde Manolas : Roma – La sosta è volta al termine. La 13esima giornata di serie A aprirà i suoi battenti questo pomeriggio alle 15 con la sfida tra Udinese e Roma. I giallorossi saranno ospiti alla Dacia Arena, già stadio Friuli, di Udine contro i bianconeri del neo tecnico Davide Nicola, alla caccia del 3° successo consecutivo dopo aver battuto CSKA in Champions e Sampdoria nell’ultimo turno di campionato. I Capitolini non voglio arrestare ...

Calciomercato Roma - Under e Manolas : Stando a quanto riferito da Sky Sport, il difensore della Roma potrebbe prendere in considerazione l'idea di cambiare agente , dando il benservito Ioannis Evangelopoulos. Una mossa che potrebbe far ...

Roma - Manolas cambia agente e valuta l'addio : Kostas Manolas sta valutando l'ipotesi di cambiare agente. Non verrà più seguito dunque da Ioannis Evangelopoulos . Secondo Sky Sport , il difensore centrale greco potrebbe lasciare presto la Roma per provare una nuova sfida: in Italia lo segue la Juventus , all'estero ha tante pretendenti.

Rugani-Roma - l'agente avvistato a Trigoria. E Manolas... : La Juve, come spiega il Corriere dello Sport , non mollerà Rugani facilmente, considerandolo uno dei volti del futuro, ma questa situazione non convince più del tutto iil difensore. Ieri, intanto, il procuratore Davide Torchia è apparso a ...

Roma - Manolas è in forte dubbio per l'Udinese : Insomma, pian piano la Roma sta recuperando anche tutti i suoi nazionali sparsi in giro per il mondo, con la voglia di riaverli tutti insieme per iniziare a programmare il mese della verità. Da ...

Infortunio Manolas - distorsione alla caviglia per il difensore della Roma : a rischio Udinese e Real : Il difensore della Roma ha riportato con la propria nazionale un problema alla caviglia che mette in dubbio la sua presenza con Udinese e Real Roma in ansia per Kostas Manolas. Il 27enne difensore greco è uscito ieri per un Infortunio nel match giocato con la sua nazionale contro la Finlandia. I primi accertamenti parlano di un problema di lieve entità alla caviglia, per il quale resta comunque in dubbio per i prossimi impegni dei ...

Tegola Roma - Manolas ko : Roma in ansia per Kostas Manolas . Ieri sera il 27enne difensore greco ha dovuto interrompere il match giocato con la sua nazionale contro la Finlandia a causa di un infortunio. I primi accertamenti ...

Roma - primi accertamenti per Manolas : distorsione non grave alla caviglia : Roma - I primi accertamenti strumentali hanno evidenziato una distorsione alla caviglia non grave, ma comunque Kostas Manolas - infortunatosi ieri sera nel corso del primo tempo tra Grecia e Finlandia ...

Roma - Manolas si ferma in nazionale per distorsione a caviglia : a rischio Udinese e Real : In casa Roma piove sul bagnato: dopo il consulto di Pastore a una clinica di Barcellona per risolvere i problemi al polpaccio, è il turno di Manolas che durante la partita di ieri di Nations League ...

Manolas - distorsione alla caviglia nella sfida con la Finlandia : Roma in ansia : Sono ore di apprensione in casa Roma, dopo che ieri sera, durante la sfida con la Finlandia, il difensore greco in forza ai giallorossi, Kostas Manolas, si è infortunato cadendo male dopo un contrasto con un giocatore finlandese. Per lui una distorsione alla caviglia. Il giocatore, dopo il violento contrasto, ha provato a stringere i denti, ma poi ha dovuto abbandonare il match. Nelle prossime ore il difensore sarà sottoposto a tutti gli ...

Infortunio Manolas - il centrale della Roma si fa male in Nazionale : Infortunio Manolas, Roma in ansia per il suo difensore infortunatosi durante la gara tra Grecia e Finlandia Infortunio Manolas, il calciatore della Roma è stato costretto a lasciare il campo durante la gara della sua Grecia contro la Finlandia. Il centrale greco è caduto male dopo uno scontro aereo, riportando un problema alla caviglia destra. Manolas ha tentato di restare in campo, ma dopo qualche minuto è stato costretto a chiedere la ...

Calciomercato Juventus - occhi puntati in casa Roma : è sfida con il Bayern Monaco per Manolas : Il difensore greco è nel mirino dei bianconeri, che dovranno battere l’agguerrita concorrenza del Bayern Monaco Suona l’allarme in casa Roma, Juventus e Bayern Monaco hanno messo gli occhi su Kostas Manolas. Il club bianconero e quello bavarese hanno già mandato i primi segnali, studiando la clausola di risoluzione presente nel contratto del difensore greco, che potrebbe essere acquistato versando nelle casse giallorosse 36 ...

Roma-Sampdoria : rigore Manolas su Ramirez - per il Var è un errore grave ma le direttive dicono altro : Stavolta alla Roma è andata bene . Di nuovo, dopo il rigore "leggero" datole contro a Firenze, l'arbitro - Banti allora, Irrati ora - l'aveva punita eccessivamente indicando il dischetto per un ...