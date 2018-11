romadailynews

: Roma: la ‘grinta’ è rimasta in sala stampa: In quella che è stata una serata da incubo per… - romadailynews : Roma: la ‘grinta’ è rimasta in sala stampa: In quella che è stata una serata da incubo per… - FrancescaRoma41 : RT @CheccoCasano: Una semifinalista di Champions ridotta ad una squadra anonima e senza un barlume di carattere, grinta, rispetto per la ti… - Rickyrickyric89 : RT @CheccoCasano: Una semifinalista di Champions ridotta ad una squadra anonima e senza un barlume di carattere, grinta, rispetto per la ti… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) In quella che è stata una serata da incubo per tutti i cuori giallorossi, meglio partire prima con l’analisi degli elementi positivi: la vittoria del Viktoria Plzen sul CSKA per 2-1, che garantisce ai giallorossi un posto agli ottavi di Champions per il secondo anno consecutivo e la bellissima cerimonia prepartita per l’inserimento ufficiale del capitano “Emerito” Francesco Totti nella Hall of Fame del club. Tanta emozione, tante lacrime di commozione davanti a quella che è stata l’esaltazione vera del “nismo”, con la presenza di monumenti come Conti, Falcao, Losi, Santarini, Giannini etc.Detto questo, si passi alla partita: primo tempo discreto da parte dei giallorossi, nonostante la solita disorganizzazione e l’usuale mancanza di un gioco preciso, che dominano un Real Madrid in una delle versioni peggiori di sempre senza però trovare mai il gol. In questo senso, l’errore a ...