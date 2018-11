Roma | imbrattano vagone della metro B | fermati 3 giovani

romadailynews

(Di martedì 27 novembre 2018)– I CarabinieriStazioneEur hanno denunciato a piede libero 3studentini, di 15, 17 e 18 anni, per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.I militari, a seguito di una segnalazione giunta al numero di pronto intervento 112, sono intervenuti nei pressifermataB, Eur-Magliana, dove hanno bloccato i 3 ragazzi che poco prima, mentre viaggiavano nellain direzione Laurentina, avevano imbrattato con una bomboletta spray, di colore nero, la parte interna di un, successivamente, giunti alla fermata, la vetrataparte esternamotrice del convoglio.I 3 sono stati accompagnati in caserma e denunciati a piede libero alla competente Autorita’ giudiziaria. Lo comunica in una nota il Comando Provinciale dei Carabinieri diL'articoloB,proviene da ...