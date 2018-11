Roma da psicoanalisi | crollo nervoso fra primo e secondo tempo e il Real Madrid non

sportfair

(Di martedì 27 novembre 2018) Dopo un buon, lache rientra in campo nella ripresa è completamente diversa: cali di tensione ed errori madornali, ilringrazia e vicne 0-2. Giallorossi agli ottavi, ma sotto i fischi dell’Olimpico Fra, all’Olimpico è accaduto qualcosa di particolare: è andata via la luce. Nessun guasto all’impianto d’illuminazione, il blackout è avvenuto nella testa dei giocatori della. Situazione complicata quella in casa giallorossa, si vive alla giornta sul filo di un’equilibrio delicato e fortemente instabile. La fiducia che si dovrebbe costruire con vittorie e risultati viene meno: in campionato solo 5 punti nelle ultime 5 partite, con relativo scivolamento fuori dalla zona Europea (Europa League compresa); in Champions League la qualificazione agli ottavi è arrivata grazie ad un regalo del CSKA Mosca, ...