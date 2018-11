Roma | camera ardente in Campidoglio per Bernardo Bertolucci

Bertolucci - domani camera ardente a Roma : 15.12 Sarà aperta in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, la camera ardente per Bernardo Bertolucci, domani dalle 10 alle 19. La famiglia del regista ringrazia il Comune e fa sapere che si terrà una cerimonia di commemorazione aperta al pubblico, in data ancora da definire.

Cosenza - a Roma convegno Camera Commercio su 'Economia dei noi' - : "Tutto parte dal concetto di verità e dal suo opposto: la menzogna. Verità come trasparenza e ricerca di una strada giusta e condivisa da percorrere. L'Economia del noi introduce uno spostamento, un cambio di direzione, un mutamento di paradigma". E' quanto ha affermato

Cinema - parte da Roma il progetto "Camera con Vista" : Roma, 24 ott. , askanews, - Si terrà venerdì 26 ottobre presso l'Auditorium Bachelet del Church Palace di Roma l'anteprima italiana del film "Tulips", co-produzione internazionale tra Italia, Olanda, ...

Roma - slot machines senza regole : ecco come aggirano i controlli. La nostra video inchiesta con la telecamera nascosta : La lotta alla ludopatia? Si ferma davanti alle porte delle sale slot della Capitale. Per contrastare la febbre da gioco d?azzardo, infatti, la sindaca Raggi ha emesso un?ordinanza: stop...

Le eccellenze italiane premiate alla Camera dei Deputati di Roma La Sicilia ottiene tre riconoscimenti Frusteri - Ninfa e Grasso : Storie di successo Salvatore Oliviero per la capacità di incentivare l'economia made in italy con politiche di internazionalizzazione. Cinema e Tv Simone Rugiati, chef e conduttore televisivo per ...

Romania : Camera deputati vota oggi mozione di sfiducia contro ministro Economia Andrusca : Bucarest, 10 ott 09:46 - , Agenzia Nova, - La Camera dei deputati di Bucarest vota oggi la mozione di sfiduca inoltrata dall'opposizione liberale contro il ministro dell'Economia,... , Rob,

Roma - la Camera dei deputati riapre al pubblico : visite guidate una volta al mese : Domenica 7 ottobre riprende 'Montecitorio a porte aperte', l'iniziativa della Camera dei deputati che prevede, una volta al mese, l' apertura del Palazzo al pubblico. In Piazza Montecitorio, alle 11, ...

Camera approva mozione Roma Capitale : ANSA, - Roma, 27 SET - La Camera ha approvato la mozione di maggioranza su "iniziative per Roma Capitale". Il testo, con il deputato M5S Francesco Silvestri come primo firmatario e sottoscritto anche ...