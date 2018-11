Robot per la consegna di pasti a domicilio gentili e puntuali | ma non infallibili

Sanità - Robot per gli interventi delle vertebre : a casa dopo 24 ore : Nuovo robot in grado di rivoluzionare gli interventi alle vertebre: si chiama ‘Excelsius Gps’ ed è in funzione da alcune settimane alla Clinica Fornaca di Torino. Permette di intervenire su spondilolistesi, stenosi lombare ed ernie del disco, ma anche su fratture vertebrali e discopatie con maggiore precisione, riducendo le possibilità di errore. E, soprattutto, consentendo al paziente di essere dimesso in ventiquattro ore e di ...

5 motivi per (ri)vedere Lo Chiamavano Jeeg Robot su Rai2 - film con Claudio Santamaria e Luca Marinelli : film definito "il caso italiano del 2016": torna Lo Chiamavano Jeeg Robot su Rai2. Stasera, 21 novembre, andrà in onda la pellicola d'esordio di Gabriele Mainetti. La trama è ormai conosciuta dal Nord al Sud Italia. Enzo Ceccotti (interpretato da Claudio Santamaria) è un piccolo delinquente di Tor Bella Monaca. Mentre è in fuga da due agenti in borghese, si getta nelle acque del Tevere da cui emerge cambiato: scopre infatti di aver acquisito ...

ScuolaDigitaleTIM e BBC portano la Robotica nelle classi per stimolare i ragazzi : Come si fa a stimolare la creatività e la passione degli studenti, trasformandoli da fruitori passivi di tecnologia a utilizzatori consapevoli e attivi? Una risposta concreta è la ScuolaDigitaleTIM, un progetto nazionale promosso da TIM nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. È indirizzato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e consiste in ...

Amazon cerca esperti per rivoluzionare le nostre case con i Robot domestici : Cosa mai potrebbe fare un robot per la casa per migliorarci la vita? Amazon, a quanto pare, vorrebbe che nuove idee e progetti venissero fuori da esperti in ingegneria meccanica e robotica che il colosso delle vendite online starebbe per ingaggiare. È in corso infatti la ricerca di personale specializzato. Amazon ha da tempo concentrato l’attenzione sul futuro della domotica e sullo sviluppo dell'”Internet degli oggetti”. Non ...

"Umani e Robot in sala operatoria" : Il futuro prossimo secondo Marco Montorsi. 'L'alleanza creativa tra bisturi e joystick' valentina arcovio Il robot Da Vinci in sala operatoria Fuoriclasse del bisturi si nasce, ma con costanza e ...

Paro - cucciolo di foca : amico Robot per anziani soli : Questo cucciolo di foca rappresenta il primo robot al mondo che entra in funzione con le carezze e interagisce con gli esseri umani attraverso il contatto fisico , mimica e fisionomica, con ...

PIQ Robot - il sensore per lo sci - la boxe - il kite e tanti altri sport : Il mondo dello sport si sta avvicinando a grandi falcate a quello tecnologico per cercare di spingere al massimo le potenzialità degli atleti. Prendiamo ad esempio il calcio: se trent’anni il ritiro estivo significava saliscendi dalle tribune, partitelle e corse tra i boschi, oggi l’allenamento è diventato hi-tech a colpi di sensori, pettorine e sedute criogeniche per tenere sotto controllo i muscoli. Ma tutti gli sport si stanno ...

Napoli - studenti non hanno fondi per la finale del concorso di Robotica al Mit : tutti si mobilitano - ma è una bufala : Sembrava una storia a lieto fine quella dei tre giovani studenti di Napoli che avevano lanciato una raccolta fondi per poter partecipare alla finale del concorso “Zero Robotics“, organizzato dal Mit e dalla Nasa, e invece si è rivelata una bufala. Almeno in parte. In loro sostegno si erano mobilitati in moltissimi, dal mondo della politica a quello degli industriali italiani, pagando per loro il viaggio a Boston. Sì perché, come ...

Droni : apre domani il primo congresso sui Robot per impiego marino : Oltre duecento esperti e tecnici stanno arrivando a Gallipoli (Le) da tutta Italia per partecipare al “Sea Drone Tech Summit 2018”, il primo congresso nazionale su Droni e robot per impiego marino e subacqueo. Questo importante evento si aprirà domani venerdì 16 presso l’Ecoresort Le Sirenè (Gruppo Caroli Hotels) con la prima giornata di lavori, in cui saranno presentate oltre 20 relazioni suddivise in 3 sessioni: Droni e robot subacquei; Droni ...

Tre studenti in finale a un concorso di Robotica in Usa - gara di solidarietà per pagare il viaggio : Senato in prima fila : In tanti si sono mossi per trovare i fondi necessari dopo l'appello della scuola di Napoli, tra cui il vicepremier Di Maio e il presidente della Brembo