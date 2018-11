River Boca | parla Ledesma | “Una vergona | coppa agli xeneizes”

Spunta ipotesi River-Boca in Paraguay : ANSA, - ASUNCION, 27 NOV - Il ritorno della finale della Coppa Libertadores 2018 potrebbe svolgersi ad Asuncion, in Paraguay, dove si trova la sede della Conmebol, la Uefa sudamericana,. Lo scrive ...

Copa Libertadores - Superclasico senza fine : River Plate indagato per l'aggressione al pullman del Boca : Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica legata alla mancata disputa del Superclasico di sabato 25 novembre tra River Plate e Boca Juniors , valido per il ritorno della finale di Copa ...

Sulla finale tra River e Boca c’è ancora grande incertezza : Non si sa ancora se si giocherà e potrebbe essere assegnata a tavolino: intanto un giocatore del Boca ferito negli incidenti ha detto che al Monumental non ci ritorna

Finale Copa Libertadores 2018 : il River Plate indagato per l’assalto al pullman del Boca Juniors : Tra rivelazioni e quasi inquietudine il lungo post di quel che non è stata la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors si arricchisce di nuovi elementi. Le ultime notizie che arrivano riguardano l’apertura di un procedimento disciplinare da parte della Confederazione calcistica del Sud America (CONMEBOL) nei confronti del River, indagato per verificare eventuali responsabilità dopo l’assalto al ...

River-Boca - il presidente della Conmebol : “Fermiamo la violenza” : Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol (la Uefa sudamericana), ha lanciato un appello a “tutti i protagonisti del calcio sudamericano a fissare come priorità l’identificazione, la comprensione e la lotta alle cause degli atti di violenza che macchiano il nostro sport“. Dominguez ha sottolineato che in questa sfida “c’è molto di più in gioco che un titolo sportivo. O tutti i protagonisti del calcio ...

River-Boca - la Conmebol tuona : “Nel calcio non si vince con pietre o aggressioni ma sul campo” : Boca Juniors e River Plate attendono di conoscere la data dell’incontro di ritorno della finale di Copa Libertadores, intanto la Conmbol alza la voce In attesa dell’incontro di oggi in Paraguay della Conmebol coi vertici di Boca Juniors e River Plate, il presidente della Confederazione calcio sudamericana, Alejandro Domínguez, ha scritto una lettera aperta per tornare sui gravi episodi di violenza di sabato scorso allo stadio ...

Libertadores - caos River-Boca : oggi si decide la data del recupero : ... la comprensione e la lotta alle cause degli atti di violenza che macchiano il nostro sport '. Nel documento, pubblicato sull'account Twitter dell'organizzazione, Dominguez sottolinea che in questa ...

Copa Libertadores - River-Boca : si dimette il capo della sicurezza di Buenos Aires : Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors continua a far molto discutere dopo gli scontri che hanno portato al rinvio della finale di ritorno Il brutto episodio dell’assalto al pullman del Boca Juniors mentre si dirigeva sabato scorso allo stadio Monumental per disputare la finalissima di Copa Libertadores contro i cugini del River Plate, con il conseguente rinvio della partita, ha portato alle dimissioni di Martin Ocampo, ministro ...

River-Boca - accuse shock di Perez : “il medico non mi visitò! Se avessimo vinto ci avrebbero ucciso” : River-Boca, le dichiarazioni del centrocampista Perez lasciano a dir poco basiti, la gara della vergogna continua a far discutere River-Boca di Copa Libertadores sta continuando a far discutere ed ancora lo farà sino a che non si giocherà la finale di ritorno “maledetta”. A seguito degli scontri di Buenos Aires è stato deciso di rinviare l’incontro a data da destinarsi, ma i retroscena che continuano ad emergere in merito ...

Copa Libertadores - River-Boca farà la storia : oggi la decisione sulla data : Forse non se ne stanno rendendo conto, o forse si: ma i giocatori di Boca Juniors e River Plate stanno scrivendo già un pezzo di storia del calcio sudamericano e mondiale. La storia di un libro che si concluderà questa sera, alle ore 21 italiane, al Monunmental di Buenos Aires. Qualche anno fa la rivista The […] L'articolo Copa Libertadores, River-Boca farà la storia: oggi la decisione sulla data proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

River-Boca - arrestata la mamma che aveva messo i bengala addosso alla figlia : Le autorità argentine hanno arrestato la donna che appare in un video mentre nasconde dei bengala sotto la maglietta di una bambina per eludere i controlli e farli entrare nel Monumental, prima della ...

Libertadores - il comune di Genova a Boca e River 'Giocate la finale al Ferraris' : ... per certi versi, rappresenta anche la loro prima casa - dichiara il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone - Si tratterebbe anche di un'ulteriore occasione per dare visibilità ...

River-Boca al “Ferraris” - Anzalone conferma : “Nessuna provocazione - si fa al 70%” : Il rinvio della finale di ritorno di Coppa Libertadores è il tema caldo di questi giorni. Ancora non è stato fissato il giorno del recupero – tra l’altro il Boca ha chiesto la vittoria a tavolino e una comunicazione ufficiale presumibilmente arriverà entro martedì – ma prima di pranzo è emersa una notizia che inizialmente sembrava più una provocazione. È la proposta del Consigliere Comunale di Genova delegato allo ...