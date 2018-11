Rifiuti | M5S Lombardia a Fontana | inceneritori non sono il futuro

Rifiuti - Buffagni - M5S - : Inceneritori? Visione di Paese superata : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rifiuti : M5S - più raccolta differenziata non nuovi inceneritori : Roma, 22 nov. (AdnKronos) - “La Campania è al 52,67% di raccolta differenziata ma doveva già essere al 65% da anni dunque la prima rapida azione da attuare è una riduzione della produzione del rifiuto con estensione della raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale in primis nel Comune

Sui Rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani - basta vedere cosa M5s sta facendo a Roma : Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani. In queste ore fanno tante chiacchiere, ma alla prova dei fatti il Movimento 5 stelle hanno fallito completamente. basta vedere Roma: M5s la governa da oltre due anni ma in tutto questo tempo non ha fatto assolutamente nulla per risolvere la questione spazzatura. La soluzione della Giunta Raggi è stata quella di spedire i rifiuti in giro per l'Italia, a prezzi altissimi, con tariffe doppie ...

Caso Rifiuti - Girotto - M5s - : 'Per noi vince modello Treviso - non quello bresciano' : A tal proposito il sistema di economia circolare di riferimento è quello oggi adottato dal servizio pubblico della provincia di Treviso, studiato in tutto il Mondo', è il passaggio del contratto di ...

Rifiuti - De Magistris : totale sintonia con M5S : Roma, 19 nov., askanews, - 'Ho molto apprezzato la totale sintonia, con le nostre battaglie sulla questione Rifiuti, con il M5S: penso alla dichiarazioni di Roberto Fico, Luigi Di Maio e Sergio Costa'.

Napoli - de Magistris riapre a M5S : 'Molto apprezzato sintonia sui Rifiuti' : 'Ho molto apprezzato la totale sintonia, con le nostre battaglie sulla questione rifiuti, con il M5S: penso alla dichiarazioni di Roberto Fico, Luigi Di Maio e Sergio Costa. Abbiamo insieme, da ...

Rifiuti - De Magistris : totale sintonia con M5S : Roma, 19 nov., askanews, - "Ho molto apprezzato la totale sintonia, con le nostre battaglie sulla questione Rifiuti, con il M5S: penso alla dichiarazioni di Roberto Fico, Luigi Di Maio e Sergio Costa".

Rifiuti - Salvini : "Troveremo un'intesa con M5S. Ma i termovalorizzatori sono sicuri" : Tra i due litiganti, Salvini e Di Maio , sulla spinosa questione dei Rifiuti in Campania entra in azione il terzo uomo del governo. Il premier Giuseppe Conte annuncia che domani sarà a Caserta con 7 ...

Rifiuti - Salvini : troveremo un’intesa col M5S. E a Di Maio replica : «Non ho niente da chiedere per Berlusconi» : Il ministro dell’Interno e leader della Lega al collega vicepremier, che al «Corriere» aveva detto: «Finché a me non chiede nulla per il leader FI andrà tutto bene»

M5S-Lega - tensioni su Rifiuti - condom e Berlusconi. Salvini : «Su inceneritori troveremo intesa» : Dai rifiuti a Berlusconi, fino al caso condom gratuiti, M5S e Lega continuano a punzecchiarsi. Le tensioni all'interno del governo gialloverde, insomma, sono tutt'altro che superate e il...

Rifiuti - Salvini : troveremo un’intesa col M5S. E a Di Maio replica : «Non ho niente da chiedere a Berlusconi» : Il ministro dell’Interno e leader della Lega al collega vicepremier, che al «Corriere» aveva detto: «Finché a me non chiede nulla per il leader FI andrà tutto bene»

E' scontro sui Rifiuti tra Lega e M5S : 'A Napoli allarme per i roghi tossici' : Dopo i casi Tap e Tav, un altro tema spinoso balza al centro delle cronache: ora la questione passa infatti sugli inceneritori e sui rifiuti. I temi ambientali continuano a rinfocolare la discussione tra i due leader del governo, la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle di Di Maio. La tensione sui rifiuti, che da qualche giorno è sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, ed è salita talmente tanto che, secondo fonti di Palazzo Chigi: ...

Inceneritori di Rifiuti - tensioni Lega-M5s. Domani governo a Caserta - : Scontro nella maggioranza sui rifiuti. Salvini insiste: la realtà cambia. Il leader dei 5 Stelle: il tema non sussiste. Lunedì l'esecutivo in Campania firma un protocollo d'intesa sull'emergenza dei ...

Rifiuti Campania - Matteo Salvini : 'Servono termovalorizzatori' - ma il M5S non ci sta : Nel corso delle ultime ore, a riempire le pagine di cronaca dei principali quotidiani e siti d'informazione è soprattutto la querelle mediatica che vede gli alleati di Governo, Lega e M5S, scontrarsi circa la delicata questione dei Rifiuti in Campania, del business illegale e della mancanza di strutture impiantistiche idonee a gestire tale emergenza. Il Vicepremier Luigi Di Maio si è detto dispiaciuto per lo "scontro" consumatosi tra il ...