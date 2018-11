Rifiuti abbandonati ad Agrigento | 350 episodi e sanzioni per 220 mila euro

Rifiuti abbandonati in strada a Ragusa : 462 verbali grazie alle telecamere : Report della Polizia Municipale di Ragusa in materia di Rifiuti. Elevati 462 verbali dal 7 maggio ad oggi ai trasgressori in materia di Rifiuti.

Rifiuti Ragusa : la ricetta contro i sacchetti abbandonati in strada : Raccolta differenziata a Ragusa, le ricette del consigliere Mario D’Asta contro i sacchetti abbandonati in strada.Sanzioni Amministrative e non solo

Modica - Rifiuti abbandonati fuori dai contenitori : 30 sanzioni : Prosegue l'azione di contrasto contro coloro che non rispettano le norme dell'igiene urbana nel territorio comunale di Modica. La polizia locale, in questa ultima fase, ha visionato 60 filmati e altri ...

Ragusa - Rifiuti abbandonati davanti alla chiesa : La spazzatura abbandonata dinanzi alla chiesa della nunziata, la denuncia di Ragusa in Movimento: il Comune intervenga e sanzioni gli autori.

Napoli - giungla urbana ad Agnano : 'Abbandonati e sommersi dai Rifiuti' : 'Non possiamo uscire perché l'erba alta ed i rifiuti ci impediscono di usare i marciapiedi. Siamo costretti a rimanere in casa per non rischiare la vita tra le auto in corsa'. Questa la denuncia dei ...