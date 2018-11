Ride | insinuante e prodigioso esordio di Valerio Mastandrea alla regia Al Torino Film

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 novembre 2018) Lasciatemi libera di non piangere ai funerali di mio marito. È una richiesta di indipendenza politica, culturale, e intima checuce addosso a Carolina (Chiara Martegiani, nella realtà sua moglie) protagonista di: piccolo,dell’attore romano in Concorso al 36esimoFestival. A Carolina è morto il marito in fabbrica durante un turno di notte. Una morte bianca che è finita perfino in tv e di cui tanti piangono invadendole gradualmente l’appartamento: dall’ex fidanzata delle superiori, agli amici più cari (che si stanno per lasciare); dvicina di casa truccatrice che le impone eyeliner, matita e contegno, al barelliere ex compagno di calcio giovanile che pronuncia quella parola da sempre incomprensibile e inanimata che è “condoglianze”.Solo che lei, dove gli altri affogano nel mostrare il loro dolore, non ...