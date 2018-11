Resta ai domiciliari ma in psichiatria la 31enne arrestata

Evade dai domiciliari per comprare le sigarette : arRestato : Due persone sono state arrestate per il reato di evasione, nell'ambito di due diverse attività espletate dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi. A Francavilla Fontana , il 43enne Giuseppe ...

Mancano i braccialetti elettronici per i domiciliari - indagati Restano in carcere : BRINDISI - A Brindisi e provincia non ci sono braccialetti elettronici a disposizione delle forze dell'ordine, di conseguenza gli indagati per i quali è stata disposta la sostituzione della misura ...

Terni - evade dai domiciliari e ruba al mercato : ArRestato dalla polizia : Terni Era agli arresti domiciliari dove doveva scontare ancora una pena di 9 mesi per reati contro il patrimonio, in prevalenza furti, con il permesso di lasciare l'abitazione dalle 10.00 alle 12.00, ...

Castelvetrano - evade dai domiciliari. ArRestata una ventenne : E' evasa dagli arresti domiciliari la notte tra domenica e lunedì scorso. Ieri i poliziotti di Castelvetrano hanno arrestato la ventenne Maria Aurora Campanella, in esecuzione dell'ordinanza di ...

Roma : elude domiciliari e viene trovato con droga - arRestato evaso : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 45enne Romano, gia’ noto per i suoi precedenti e gia’ sottoposto agli arresti domiciliari, con l’accusa di evasione. Ieri pomeriggio, transitando in via Nicola Maria Nicolai, a San Basilio, i Carabinieri hanno notato e riconosciuto l’uomo in strada che, alla loro vista, ha tentato di coprirsi nella speranza di eludere il ...

Milano : è ai domiciliari ma viene sorpreso in discoteca - arRestato : Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Era agli arresti domiciliari, ma non rinunciava alla movida milanese. Un 35enne, pregiudicato, finito ai domiciliari per una vicenda di furti d'auto tramite clonazione delle chiavi, è stato notato lo scorso mese di settembre in compagnia di un altro pregiudicato mentre t

Marsala - arRestato dalla Polizia di Stato PRINZIVALLI Francesco Nicolò - cl. 1982 - per evasione degli arresti domiciliari. : La Polizia di Stato, nelle prime ore del giorno 26 c.m., ha tratto in arresto PRINZIVALLI Francesco Nicolò, colto nella flagranza di reato di evasione dagli arresti domiciliari. In particolare gli ...

Agli arresti domiciliari - ma girava con amico armato di coltello - nuovamente arRestato 45enne : L'Aquila - Il personale della Squadra Mobile – Sezione criminalità diffusa e straniera, ha tratto in arresto, nella flagranza di reato di evasione, un 45enne, aquilano, gli agenti impiegati nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati di criminalità diffusa, hanno notato l’uomo, attualmente sottoposto Agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti , lontano dalla propria abitazione ed in compagnia di un ...

Reggio Emilia - ai domiciliari per estorsione organizza un droga party : arRestato : Nei guai un 27enne nigeriano, trovato dai carabinieri mentre faceva con amici un festino a base di marijuana. E' stato condotto in carcere

ArRestato spacciatore cinese : è agli arresti domiciliari : Arrestato spacciatore cinese: è agli arresti domiciliari. Prelevato dai carabinieri per eseguire un ordine di carcerazione. Arrestato spacciatore cinese: è agli arresti domiciliari I Carabinieri di ...

Evade dai domiciliari per offendere : arRestato : L'uomo, già agli arresti per stalking, è uscito di casa e ha raggiunto l'abitazione della sua vittima per insultarla. Ora è all'Arginone

Mimmo Lucano - accusa e difesa ricorrono al Tribunale del Riesame. Il sindaco di Riace Resta ai domiciliari : Sarà il Tribunale del Riesame a decidere se Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, agli arresti domiciliari da martedì deve tornare in libertà oppure no. Sarà presentato in giornata ai giudici della Libertà di Reggio Calabria il ricorso della Procura della Repubblica di Locri contro l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, Domenico Di Croce, che aveva disposto la misura ma non aveva riconosciuto una lunga serie di reati: ...

Riace - il sindaco Lucano Resta ai domiciliari : da legali no richiesta rilascio : Il sindaco di Riace, Domenico Lucano , arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina , resta agli arresti domiciliari. Dopo l'interrogatorio di garanzia, infatti, i suoi ...

Mimmo Lucano Resta ai domiciliari : Riace, 5 ott., askanews, - Il sindaco di Riace Mimmo Lucano rimane agli arresti domiciliari. Il gip di Locri, Giuseppe Di Croce, ha mantenuto l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del primo ...