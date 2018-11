Reggio Emilia | festa di Capodanno in piazza con Daniele Silvestri

Cultura - creatività artistica e formazione crescono stabilmente insieme a Reggio Emilia : SI vogliono perciò sviluppare nuove opportunità sia dal punto di vista di spettacoli e produzioni, sia rispetto allo sviluppo dei talenti del territorio e dei mestieri delle arti. In questo vi sarà ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Pistoia espugna Reggio Emilia con un tiro dalla media di Kerron Johnson a mezzo secondo dalla fine : Pistoia ci ha preso gusto: dopo la vittoria a Sassari, arriva anche quella a Reggio Emilia per 82-84, grazie a un tiro di Kerron Johnson a cinque decimi dalla fine dela partita. Si apre così, con quest’anticipo a tinte sorprendenti, l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. Per la formazione di Devis Cagnardi si rivelano dunque insufficienti i 22 punti di Ricky Ledo, come pure i 15 di Pablo Aguilar e i 13 di Riccardo Cervi. Quella ...

DIRETTA/ Reggio Emilia Pistoia : risultato finale 82-84

Risultati Serie A Basket – Pistoia trionfa su Reggio Emilia nell’anticipo dell’8ª giornata : Grissin Bon Reggio Emilia ko: Pistoia manda al tappeto Ledo Riccardo e compagni e si aggiudica un’importante vittoria per soli 2 punti L’ottava giornata di Serie A di pallacanestro maschile si è aperta con l’anticipo del sabato tra la Grissin Bon Reggio Emilia e l’Oriora Pistoia. Una sfida di bassa classifica che ha visto Pistoia avere la meglio sui padroni di casa: Reggio Emilia si è infatti dovuta arrendere ai ...

Batterio killer a Reggio Emilia - altri due morti. Stop alle macchine cuore-polmone : Reggio Emilia, 22 novembre 2018 - La morte viene dall'acqua . Da quella utilizzata per raffreddare macchinari ospedalieri per la circolazione extracorporea cui vengono attaccate le persone sottoposte ...

Reggio Emilia - schianto sulla provinciale : muore ragazza di 19 anni - viaggiava accanto al padre : Arijana Seferi, una ragazza di 19 anni di origini macedoni, è morta dopo un grave incidente stradale avvenuto in provincia di Reggio Emilia. viaggiava accanto al padre di 41 anni, rimasto ferito.Continua a leggere

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Avellino espugna Reggio Emilia - successo casalingo per Bologna su Torino : Avellino vince in trasferta a Reggio Emilia, la Virtus Bologna mantiene il fattore campo e batte Torino: i Risultati della 7ª giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Cremona su Varese nel lunch match, la settima giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due match nel primo pomeriggio. Può sorridere Avellino che trova un importante successo in trasferta a Reggio Emilia, consolidando la posizione Playoff. Gli irpini ...

Don Camillo Monsignore ma non troppo/ Nel film i fatti di Reggio Emilia del 1960 - oggi - 17 novembre 2018

Reggio Emilia - il giudice anti-ndrangheta processerà Oscar Wilde (come attore) : Francesco Caruso, dopo la maxi-sentenza AEmilia, nella ricostruzione inscenata nella stessa aula: alla sbarra il letterato accusato di omosessualità

Reggio Emilia - 40enne punta la pistola alla testa del marito : voleva la password del cellulare : Accade a CorReggio la vicenda che sarebbe potuta finire in una tragedia. Una 40enne , accecata dalla gelosia, ha usato la sua pistola regolarmente denunciata per minacciare il marito , ed avere così ...

Calcio - Italia-Germania Under 21 : data - programma - orario d’inizio e tv. Amichevole a Reggio Emilia : Lunedì 19 novembre si giocherà Italia-Germania, Amichevole di lusso per le Nazionali Under 21. Allo Stadio del Tricolore di Reggio Emilia, le due compagini si affronteranno in un test importante in vista degli Europei del prossimo anno: gli azzurri sono qualificati di diritto, i tedeschi hanno dominato il proprio girone. Si preannuncia una partita molto intensa, i ragazzi di Gigi Di Biagio dovranno dimostrare di essere all’altezza della ...

Risultati Serie A Basket 6ª Giornata – Olimpia Milano implacabile : Mike James stende Reggio Emilia : L’Olimpia Milano trova il sesto successo in altrettante partite di campionato: i ragazzi di coach Pianigiani supera Reggio Emilia 100-75 Continuano a viaggiare appaiate Venezia e Milano, entrambe in testa al campionato di Serie A, con 12 punti raccolti in 6 partite. Al successo di ieri dei veneti, vittoriosi a Sassari, ha risposto nel pomeriggio di oggi l’Olimpia Milano, superando 100-75 Reggio Emilia. Fra le file dei campioni in carica si ...

Basket - 6a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia anticipa con Sassari - Milano ospita Reggio Emilia : La sesta giornata della Serie A di Basket si apre domani con due anticipi. Nel primo scende in campo la Reyer Venezia, che sarà ospite del Banco di Sardegna Sassari. La squadra di coach De Raffaele vuole mantenere la sua imbattibilità in campionato ed è reduce da una bella vittoria in Champions League, ma se la vedrà con una Dinamo che vuole riscattare il ko di Cremona e che vuole confermare il buon inizio di stagione (attualmente al quarto ...