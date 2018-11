Red Dead Redemption 2 regala un panino GRATIS da Burger King

gamerbrain

(Di martedì 27 novembre 2018) Rockstar Games annuncia una interessante iniziativa in collaborazione con, la quale premia i giocatori con un gustoso whopper gratuito presso la nota catena, scopriamo insieme come ottenerlo.Come ottenere un whopper gratuito dacon Red2 Oltre ilche è possibile ottenere in omaggio utilizzando l’ultimo scontrino nel questionario tramite l’app mobile,permette di ottenerne un secondo in collaborazione con Rockstar Games.Per ottenere ilTrovate in gioco i seguenti ingredienti: formaggio, pane, carne di cavallo e carne di maiale Scansionate gli ingredienti con lo smartphone Recatevi sul sito web ufficiale o accedete tramite l’app per ricevere un codice da fornire ai commessi per ottenere ilPurtroppo questa promozione è valida solo in Svezia, non ci ...