Red Dead Redemption 2 | diamo uno sguardo alla sequenza introduttiva di Red Dead Online

Red Dead Redemption 2 : un Easter Egg accenna a Undead Nightmare : Come ben saprete Red Dead Redemption 2 è pieno zeppo di segreti ed Easter Egg sapientemente nascosti dagli sviluppatori all'interno del gioco. Ebbene, come riporta Gamesradar, tra UFO, vampiri e quant'altro, in gioco è stato ritrovato da alcuni giocatori un curioso Easter Egg che richiama da vicino UnDead Nightmare.Rinvenuto alla fine del capitolo 6, questo segreto ricondurrebbe alla celebre espansione a tema zombi dedicata al primo capitolo di ...

Brutte notizie per i giocatori Xbox One : Red Dead Online è disponibile solo su PS4 : Pochi minuti fa vi abbiamo riportato le ultime notizie sul nuovo aggiornamento di Red Dead Redemption 2 in vista del lancio dell'attesa modalità multiplayer Red Dead Online.Come probabilmente saprete, la modalità è in arrivo oggi ma, a quanto pare, non è disponibile per tutte le piattaforme.Nello specifico, è arrivata una comunicazione direttamente da Rockstar al nostro Lorenzo Mancosu, nel corso della diretta dedicata. Tale comunicazione ...

Red Dead Redemption 2 : pubblicato il nuovo aggiornamento in vista del lancio di Red Dead Online : Rockstar ha appena pubblicato un nuovo grande aggiornamento per Red Dead Redemption 2, mentre lo sviluppatore è pronto a lanciare la beta di Red Dead Online su PS4 e Xbox One.Come segnala Dailystar, l'aggiornamento di Red Dead Redemption 2 su PS4 pesa a 5.63 GB quindi assicuratevi di avere spazio per aggiungere questo ultimo aggiornamento. Allo stesso modo, su Xbox One, dovrete assicurarvi di avere almeno 5,65 GB di spazio.Vale la pena notare ...

Sembra proprio che Red Dead Online proporrà missioni storia ricche di scelte morali : Red Dead Online inizierà a svelarsi solo nella giornata di oggi ma un leak molto interessante ci sta presentando quelli che sembrerebbero i contenuti chiave della modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2.Dopo la sostanziale conferma della modalità battle royale denominata Make It Count torniamo sul leak condiviso da Illogical Mods per dare un'occhiata da vicino a quelle che Sembrano delle vere e proprie missioni storia. Come riportato da ...

Make It Count è la modalità battle royale di Red Dead Online? : Mancano poche ore al lancio della beta di Red Dead Online, la componente multiplayer di Red Dead Redemption 2 (avete dato un'occhiata alla nostra guida?), ma intanto un leak sembra aver svelato le modalità di gioco che saranno disponibili. Tra queste spicca Make It Count, quella che dovrebbe essere la battle royale di Red Dead Online.Come segnalato da Eurogamer.net, l'utente Twitter Illogical Mods ha condiviso un leak che mostra un elenco di ...

Beta di Red Dead Online : accesso anticipato oggi alle 14 : 30 : Ora che tutti, nell’ultimo mese, hanno avuto l’occasione di vivere la storia di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde in Red Dead Redemption 2, è quasi giunto il momento di iniziare il periodo di Beta di Red Dead Online. L’accesso anticipato alla Beta di Red Dead Online avrà inizio oggi, martedì 27 novembre, per poi culminare nell’accesso completo al pubblico venerdì 30 ...

Alle 14 : 30 in diretta alla scoperta di Red Dead Online : È sicuramente il gioco più interessante è importante di questi ultimi mesi del 2018 e secondo molti è il miglior prodotto di questa generazione e uno dei punti più alti raggiunti dal medium videoludico. Stiamo ovviamente parlando di Red Dead Redemption 2, titolo made in Rockstar Games che torna a essere il protagonista assoluto all'interno di una nostra imperdibile diretta.Nella giornata di oggi (a meno di sorprese Alle 14:30), infatti, aprono i ...

Orario apertura Red Dead Online il 27 novembre - ecco quanti giocatori supporterà : Solo ieri Rockstar Games ha comunicato l’inizio della beta di Red Dead Online per PS4 e Xbox One: oggi 27 novembre potranno accedere solo coloro che hanno acquistato la Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2. Oggi arrivano però nuove informazioni per tutti questi giocatori, che non vedono l’ora di entrare nel mondo Online di Red Dead: è stato comunicato l’Orario di accesso. I giocatori potranno entrare a partire dalle 14:30, ora italiana. ...

Red Dead Redemption 2 regala un panino GRATIS da Burger King : Rockstar Games annuncia una interessante iniziativa in collaborazione con Burger King, la quale premia i giocatori con un gustoso whopper gratuito presso la nota catena, scopriamo insieme come ottenerlo. Come ottenere un whopper gratuito da Burger King con Red Dead Redemption 2 Oltre il panino che è possibile ottenere in omaggio utilizzando l’ultimo scontrino nel questionario tramite l’app mobile, Burger King ...

Red Dead Redemption 2 : Red Dead Online supporterà al lancio 32 giocatori : Quest'oggi sono finalmente spuntati in rete i dettagli sulle modalità di accesso alla beta di Red Dead Online, il comparto multigiocatore di Red Dead Redemption 2 che sarà disponibile per coloro che posseggono la Ultimate Edition del gioco a partire da domani 27 novembre 2018.Poco dopo che vi abbiamo riportato date e orari della beta, una notizia apparsa su VG24/7 ha svelato le dimensioni delle istanze di Red Dead Online, che ospiteranno ...

Red Dead Redemption 2 : Rockstar svela la data d'inizio della beta di Red Dead Online : Sapevamo che Rockstar avesse in mente di lanciare Red Dead Online alla fine del mese di novembre, ma gli sviluppatori non avevano fatto chiarezza sull'effettiva data di disponibilità dell'atteso comparto Online di Red Dead Redemption 2.Nella giornata di oggi lo studio ha però svelato le modalità di accesso alla beta di Red Dead Online, annunciando che i giocatori in possesso della Ultimate Edition del gioco potranno accedervi già a partire da ...

La modalità online del videogioco Red Dead Redemption 2 sarà disponibile a partire da domani : L’azienda sviluppatrice di videogiochi Rockstar Games ha comunicato oggi che l’attesa modalità online di Red Dead Redemption 2 sarà disponibile in una versione di prova (beta) da domani, martedì 27 novembre, per tutti i possessori dell’Ultimate Edition del videogioco. Da dopodomani,

Ufficiale Red Dead Online arriva il 27 novembre - solo questi giocatori potranno accedere : Red Dead Online sarà disponibile a partire dal 27 novembre in versione beta, ma inizialmente ci sono delle specifiche regole per l’accesso. Non tutti i giocatori potranno accedere al primo giorno di beta. I primi ad entrare saranno solo coloro che hanno acquistato la Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2. Il giorno dopo, il 28 novembre, la beta di Red Dead Online sarà aperta a coloro che hanno cominciato a giocare a Red Dead Redemption 2 ...

Trucchi Red Dead Redemption 2 : ecco i codici per armi - soldi e altro : Quanti sono i Trucchi Red Dead Redemption 2 che si possono sfruttare per facilitarsi un po’ la vita nel gioco del momento? Sono circa una trentina i cheats di Rdr2 e in questo approfondimento andremo a scoprirli tutti, partendo naturalmente dalla procedura per andare ad attivarli in modo semplice. Ogni codice appare come una frase e sortisce un effetto specifico sul gameplay. Tuttavia, c’è una premessa doverosa ossia una volta ...