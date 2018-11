Recensione Huawei Mate 20 | un piccolo cinema portatile

Recensione Huawei Mate 20 Pro - la nostra pagella : Huawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProIl lancio di Huawei Mate 20 Pro nel mese di ottobre è stato un parziale colpo di scena. Grazie alle indiscrezioni ne ...

Recensione Huawei P20 : Fino a qualche anno fa eravamo abituati a sentirci dire che chi comprava un telefono Huawei lo faceva per risparmiare ed avere un telefono non troppo performante ma adesso le cose sono cambiate. Huawei si è presa la sua rivincita e sta presentando telefoni con prestazioni sempre più elevate e design accattivanti e il Huawei P20 ne è l’esempio. Con il suo schermo super definito, le sue due fotocamere con intelligenza artificiale e il suo ...

Huawei Mate 20 Pro : la videoRecensione : Si tratta del primo SoC commerciale al mondo prodotto con processo da 7 nm della T aiwan Semiconductor Manufacturer Company, TSMC, . Fra le altre caratteristiche, scheda tecnica completa qui , ...

Huawei Mate 20 Pro - la Recensione di GQ : 5 caratteristiche spaziali che ti cambieranno la vita : Con il suo design snello, le sue forme affusolate e quei bordi stondati, Mate 20 Pro, il nuovo flagship di Huawei, si propone già a prima vista come l’erede non tanto del Mate 10 Pro, ma del super smartphone che l’azienda di Shenzhen ha realizzato questa primavera in collaborazione con Porsche Design, il Mate RS. Anche in quel modello c’erano il riconoscimento dell’impronta direttamente sullo schermo – ora molto più veloce – e ...

Recensione Huawei Mate 20 Pro : fotografie in notturna eccezionali - ma la ripresa video con poca luce è sottotono. In Italia a 1.099 euro. : Il Mate 20 Pro è il miglior smartphone per scattare fotografie, soprattutto in notturna. Huawei ha realizzato un ottimo prodotto, in grado di giocarsela alla pari con i diretti concorrenti Galaxy Note 9 e iPhone XS Max, ma anche di superarli nella resa fotografica e nell’autonomia. Arriva in Italia a 1.099 euro, e il prezzo di listino è probabilmente il punto debole più grande di un prodotto che, dopo due settimane di utilizzo, ha mostrato ...

Recensione Huawei Mate 20 Pro : adesso è lui il migliore : Ecco la nostra Recensione di Huawei Mate 20 Pro, il nuovo top di gamma cinese che mette tutti in riga. Costa più di 1000 Euro ma tecnicamente non c'è nessuno che riesce a stargli dietro. L'articolo Recensione Huawei Mate 20 Pro: adesso è lui il migliore proviene da TuttoAndroid.