Recensione Fallout 76 | l’inverno post apocalittico di Bethesda è arrivato

Recensione Fallout 76 per Playstation 4 : Fallout 76 è il seguito spirituale di Fallout 4, o per meglio dire uno spin off: il gioco infatti si colloca in mezzo agli avvenimenti del quarto capitolo. La storia di Fallout 76 è la medesima: il giocatore si sveglia nel fantomatico Volt 76 che viene spesso citato in Fallout 4, il solito PG customizzato, e bisognerà sopravvivere in mezzo ad una terra post apocalittica in stile The Walking Dead ma senza zombie e molti mutanti o nemici di ogni ...