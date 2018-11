Rapina in banca a Verona | due clienti reagiscono e mettono in fuga i banditi

Conto corrente - l'ultima Rapina in banca : salgono i costi - quanti soldi perderai : salgono ancora le spese di gestione dei conti correnti. Quest'anno il costo medio si attesta a 79,4 euro. Era invece di 77,6 euro nel 2016 e 76,5 nel 2015. È il dato che emerge da una indagine ...

Filo di banca a due imprenditori - arrestati due Rapinatori di Giugliano : Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord i carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal locale ...

Roma : sventata Rapina in banca - in manette due persone : Roma – rapina in banca sventata a Primavalle. Nessun bottino ma manette ai polsi per i due rapinatori italiani di 40 e 31 anni che questa mattina hanno tentano di rapinare la filiale della banca Monte dei Paschi di Siena di Pasquale II. La segnalazione arrivata alla Polizia di Stato intorno alle 10.30 e’ stata subito confermata anche dalla centrale di video sorveglianza della banca, che ha riferito delle presenza all’interno ...

Fontanetto : tentata Rapina in banca : tentata rapina nella mattinata di ieri, venerdì, nella filiale di una banca a Fontanetto Po. Poco dopo l'orario di apertura un uomo si è presentato alle casse, dove in quel momento non vi erano altri ...

Roma - Rapinatori entrano in banca e minacciano i dipendenti. Il colpo però fallisce : I dipendenti di una banca del Portuense a Roma, hanno avuto l'impressione di assistere alla scena di un film. Cinque rapinatori sono entrati nella banca attraverso la parete del garage adiacente, che ...

Commando tenta Rapina in banca : il direttore sviene - i banditi fuggono : Minuti di terrore in una banca a Roma. Ieri pomeriggio i dipendenti della banca Popolare di Novara di piazza Augusto Lorenzini, nel popoloso quartiere del Portuense, hanno vissuto una giornata da ...

ROMA - Rapina IN BANCA AL PORTUENSE/ Una scena da film con tanto di ostaggi : ROMA, RAPINA in BANCA: presi ostaggi ma colpo fallisce. Direttore filiale colto da malore, ma non è in pericolo di vita. Le ultime notizie: caccia ai RAPINAtori(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:13:00 GMT)

Roma - Rapina in banca al Portuense/ Ultime notizie : caccia alla "banda del buco" - direttore colto da malore : Roma, rapina in banca: presi ostaggi ma colpo fallisce. direttore filiale colto da malore, ma non è in pericolo di vita. Le Ultime notizie: caccia ai rapinatori(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:33:00 GMT)

Rapina in banca a Roma : dipendenti in ostaggio - ma il colpo fallisce : Armi in pugno e con i volti nascosti da occhiali da sole, parrucche e cappucci hanno fatto irruzione in una banca della Capitale disarmando la guardia giurata, prendendo in ostaggio i dipendenti e...

Roma - camuffati tentano Rapina in banca : 19.48 E' stata trovata la pistola sottratta alla guardia giurata dell'agenzia dalla banca Popolare di Novara al Portuense, quartiere di Roma, dove poco prima 5 persone con il volto coperto (indossavano parrucche, cappelli, occhiali scuri)hanno tentato di rapinare la filiale L'arma è stata ritrovata distante dal buco sul muro utilizzato dalla banda per entrare e scappare.Il bottino della non sarebbe cospicuo a causa del fatto che il colpo ...

Rapina in banca fallisce a Roma : dipendenti in ostaggio - il direttore ha un malore : dipendenti in ostaggio, i passanti fuori dalla banca lanciano l'allarme e fanno fallire il colpo. Tentata Rapina nel pomeriggio alla banca Popolare di Novara nel quartiere Portuense a Roma. In 5,...

I Rapinatori entrano in banca da un buco a Roma ma qualcosa per loro va storto : Roma, 15 ott., askanews, - Tentata rapina in banca a Roma con un tunnel scavato fino alla soglia del caveau, il direttore della banca ha un malore e i rapinatori fuggono, lasciando il bottino per ...

Rapina in banca a Roma : il direttore è colto da malore Ladri in fuga - ignoto il bottino : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini

Rapina in banca a Roma - direttore perde i sensi : Roma, 15 ott. - (AdnKronos) - Tentata Rapina nel pomeriggio alla banca Popolare di Novara nel quartiere Portuense a Roma. In 5, armati, indossando maschere e parrucche, sono entrati nella banca attraverso un buco fatto da un garage attiguo al palazzo sede della banca. Hanno disarmato la guardia giur