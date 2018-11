Rai | nominati i direttori di rete | De Santis a Rai1 | Freccero a Rai2 | a Rai3 confermato

Rai - nominati i direttori di rete : De Santis a Rai 1 - Freccero a Rai 2 - confermato Coletta a Rai 3 : Ufficializzate le nomine dei direttori delle reti Rai. Il consiglio di amministrazione Rai ha dato il via libera alle nomine di Teresa De Santis a direttore di Rai1 e di Carlo Freccero a direttore di Rai2 . Il cda ha inoltre approvato la nomina di Auro Bulbarelli alla guida di Raisport e di Antonio Preziosi alla direzione di Rai Parlamento. A Rai 3 confermato Stefano Coletta .Il Consiglio di amministrazione - si legge in una nota di Viale Mazzini ...

Oggi saranno nominati i nuovi direttori dei Tg della Rai. I nomi scelti dal governo - e una novità : Tutte risorse interne: è la novità delle nomine per le direzioni dei Tg ed anche del Giornale radio che questo Cda Rai è chiamato a votare Oggi dall'amministratore delegato Fabrizio Salini. Sono Giuseppe Carboni per il Tg1, Gennaro Sangiuliano per il Tg2, Giuseppina Paterniti per il Tg3, Alessandro Casarin per la Tgr, Luca Mazzà per il giornale radio. Era stato lasciato intuire sin dall'inizio del mandato ...